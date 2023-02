Čechmánek nechtěl udělat při svém posledním zápase ostudu, chytal ale výborně

Praha - Poslední utkání v brankářské výstroji dnes podle svých slov odehrál Roman Čechmánek. Jednapadesátiletý gólman se velmi dobrým výkonem podepsal pod výhru českého týmu nad Slovenskem, které se uskutečnilo u příležitosti oslav 25. výročí vítězství hokejové reprezentace na olympijských hrách v Naganu 1998. Čechmánek se přitom na ledě objevil poprvé po devíti letech.

"Před utkáním jsem měl respekt ze soupeře a obavu ze svého výkonu, protože od roku 2014 jsem žádné utkání nechytal. Vyhýbal jsem se tomu, abych šel do hokejové brankářské výstroje," přiznal Čechmánek v rozhovoru s novináři po utkání, které Česko vyhrálo 6:3.

"Jsem rád, že to vyšlo, že jsem neudělal ostudu a že mě mohla rodina ještě naposledy vidět v hokejovém. Vnoučci viděli dědečka v hokejovém poprvé. Pro mě to mělo velký význam a jsem rád, že jsem tady mohl být," řekl gólman, který se prosadil v extralize, v reprezentaci i v NHL.

Čechmánek chytal tak, jako kdyby si chtěl ještě vybojovat smlouvu. "To určitě ne, na to bych neměl," pousmál se. "Jak jsem říkal, měl jsem respekt. Kluky znám. S některými jsem hrál v týmu, s některými jsem se často potkával jako soupeř. Ze svého výkonu jsem měl určité obavy a snažil jsem se koncentrovat na 30 minut, abych předvedl co nejlepší výkon," podotkl trojnásobný mistr světa.

Čechmánek chytal výborně od první minuty. "Nepřemýšlíš nad tím, zda se do toho dostaneš, nebo ne. Věděl jsem, že to bude náročné po fyzické stránce. Když nechytáš devět let, tak je to dlouho. Šlo o to udržet 30 minut koncentraci, to je nejtěžší. Nejste zvyklý koncentrovat se takovou dobu. O to jsme se snažil," řekl.

Odchovanec Zlína byl jedním z šesti naganských pamětníků, který se představil přímo na ledě. "Co si z Nagana vybavím? Už je to čtvrt století, strašně dlouhá doba. Je to něco krásného, když to člověk prožije. Většina z nás, kteří na olympiádě byli, zažila krach na Světovém poháru (v roce 1996) a chtěli jsme to odčinit. Chtěli jsme předvést co nejlepší výkon a už v předcházející sezoně (1996/97) se tvořila osa nároďáku," uvedl Čechmánek a poukázal na evropskou část nominace.

V národním týmu tak od začátku panovala dobrá atmosféra. "Vždy, když jedeš na turnaj, tak chceš udělat úspěch. Nikdo ale nečekal, že budeme zlatí. My jsme šli krok po kroku a to, že jsme vyhráli, bylo fantastické. Nebyl tam ale například takový tlak z médií jako je dnes. Bylo to jiné," podotkl Čechmánek.