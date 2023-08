Čecha, který v Římě přepadl restauraci, nelze vyslechnout, chybí tlumočník

Řím - Muže z České republiky, který se ve čtvrtek pokusil přepadnout restauraci na druhém největším římském nádraží Tiburtina, nebylo možné dosud vyslechnout. Italským úřadům se totiž nepodařilo sehnat tlumočníka do češtiny, píše dnes deník La Repubblica. Postarší muž, který je podle tisku bez domova, tak zůstává ve vazbě, protože se úřady domnívají, že může být nebezpečný.

Podle médií se muž pokusil přepadnout restauraci Chef Express a po pokladní žádal vydání tržby. Mířil na ni při tom plynovou pistolí, ze které následně vystřelil. Muže zadržel kolemjdoucí a pak přivolaná policie.

Čech je ve vazbě i kvůli tomu, že v jeho zavazadle policie nalezla kuši a šípy. Soudce v pátek potvrdil vazbu, protože se na základě vyšetřování policie domnívá, že je zadržený nebezpečný.

Celé řízení však brzdí to, že v Římě nebyl v uplynulých dnech k dispozici tlumočník do češtiny. V polovině srpna se totiž Řím vylidňuje a mnoho lidí odjíždí na dovolenou. Bezradné bylo podle tisku i české velvyslanectví. "Postarší muž nechápe, co se děje, nemůže podat svou verzi příběhu a nemůže se hájit, protože chybí tlumočník," uvedl list La Repubblica. Policii hlavně zajímá, proč měl Čech s sebou kuši. Nové stání by se mělo uskutečnit v úterý, kdy soud doufá, že se mu podaří tlumočníka do češtiny sehnat.