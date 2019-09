Čech získal cenu pro osobnosti, kterou má i spoluzakladatel Apple

Pavel Podruh získal jako první Čech mezinárodní cenu udělovanou mladým osobnostem The Outstanding Young Person. Do letošního výběru šesti vyznamenaných zařadila českého zástupce japonská pobočka organizace JCI (Junior Chamber International) za jeho projekt soběstačných domů a bateriový produkt pro domácnosti jménem iBatt.

Mezinárodní cenu udělovanou mladým osobnostem The Outstanding Young Person získal poprvé Čech. Do letošního výběru šesti vyznamenaných zařadila českého zástupce Pavla Podruha japonská pobočka organizace JCI (Junior Chamber International) za jeho projekt soběstačných domů a bateriový produkt pro domácnosti jménem iBatt.

JCI sdružuje na 200.000 členů ze 124 zemí světa za účelem rozvoje mladých lidí. Do organizace v minulosti vstoupili například John F. Kennedy, Al Gore, Bill Clinton či Jacques Chirac. Členové JCI každoročně nominují ze svých zemí lidi mladší 40 let, kteří svými aktivitami podporují myšlenku šetrnosti, sociální rovnosti nebo ekologie. Japonská pobočka JCI z nich pak vybere vítěze.

Mezi nejvýznamnější držitele titulu The Outstanding Young Person, udělovaného už skoro 40 let, patří například spoluzakladatel společnosti Apple Steve Wozniak.

"Pavla Podruha jsem nominoval kvůli téměř vizionářskému přístupu k otevřenému sdílení informací a know-how s veřejností v rámci jeho projektu Český soběstačný dům, který skvěle podporuje a urychluje inovace. Jsem rád, že ze všech navržených mladých inovátorů, podnikatelů a společenských lídrů z celého světa japonská JCI vybrala zrovna jeho," řekl k úspěchu viceprezident JCI Czech Republic Miroslav Rys.

Podruh založil projekt Český soběstačný dům před čtyřmi lety spolu se třemi dalšími kolegy. Nyní jeho organizace zahrnuje desítky spolupracujících firem a jednotlivců se společným cílem urychlení nástupu čistších technologií do běžného užívání. Projekt kromě jiného každoročně organizuje velkou studentskou architektonickou soutěž zaměřenou na různé podoby energetické soběstačnosti a samovýroby. První takové domy i v tomto roce začne stavět. Projekt funguje bez dotací.

Zároveň Podruh spolu s partnerem Michalem Klečkou ze společnosti GWL vytvořili malý, decentralizovaný bateriový produkt pro domácnosti jménem iBatt a s dalším partnerem V Invest chystá projekt zelené čtvrti u Plzně.

Kromě Podruha byli jako The Outstanding Young Person oceněni Nuttanaj Anuntarumpón z Thajska za financování a vybudování internetové infrastruktury v odlehlých částech své země, Brighton Kaoma ze Zambie, který provozuje dětské podcasty a rádia v sedmi zemích Afriky, či Tatsiana Zaretskaya z Estonska se svým startupem zefektivňujícím využití elektrické energie ve vertikálních farmách. Výběr uzavírá Bridget Williamsová z Nového Zélandu a Agustin Ramliová z Indonésie, obě s charitativními projekty, které pomáhají tisícům dětí po celém světě.