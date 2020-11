Čech vzpomíná, jak se s Maradonou potkali před hotelem v županu

Londýn - Bývalý brankář české fotbalové reprezentace Petr Čech se s legendárním Diegem Maradonou, který ve středu zemřel na infarkt, potkal několikrát a zhruba před devíti lety s ním zažil i kuriózní historku. Při požárním alarmu v hotelu v Manchesteru, kde byl gólman spolu s týmem Chelsea ubytován před utkáním proti tamním United, se s argentinským mistrem světa z roku 1986 sešli na chodníku v županu.

"Měl jsem to štěstí, že jsme se potkali několikrát. Jako trenér národního týmu (Argentiny) nebo vůbec jako člověk, který miloval fotbal a jezdil na velká utkání, navštívil i naše tréninkové centrum v Chelsea. Takže jsme se s ním všichni měli možnost potkat a strávil tady s námi celý den," uvedl v nahrávce pro média od agentury Sport Invest Čech, který po konci profesionální kariéry od loňského léta působí jako poradce sportovního a technického úseku v Chelsea.

"Pak jsme se potkali ještě několikrát a jednou to byla taková perlička. Před zápasem v roce 2011, kdy jsme hráli venku na Old Trafford proti Manchesteru, jsme bydleli na stejném hotelu jako on. Ve tři ráno se spustil požární alarm a museli jsme všichni vylézt rozespalí z hotelu ven. Seděli jsme ve tři ráno asi dvě hodiny na chodníku, všichni v pyžamech nebo v županech a on tam stál s námi," líčil s úsměvem Čech.

Maradonu považuje z hlediska fotbalu za inspiraci pro mladé. "Je to smutný den pro celý světový fotbal, jelikož Maradona byl jedním z těch hráčů, kteří vzbuzovali v dětech a malých i dospívajících hráčích zájem o tu hru. Byl to vynikající a skvělý hráč, určitě bude fotbalu chybět. I když všichni víme, že poslední roky v jeho osobním životě nebylo všechno vždy v pořádku. Ale co se týče toho hřiště, vždy zůstane legendou a jedním z nejlepších hráčů, kteří kdy hráli," připomněl Čech, že Maradona měl problémy se závislostí na alkoholu a drogách.

"Jsem ta generace hráčů, kteří si ho pamatují až po mistrovství světa 1986, které vyhráli. Nejvíc si pamatuji šampionát v roce 1990 a potom také 1994 v Americe, kde ještě hrál za Argentinu a vracel se po pauze. Člověk samozřejmě vidí zpětně všechny ty zápasy, ty jeho nejlepší akce a nejhezčí góly, to musí smeknout. Tady v Anglii samozřejmě každý nejvíc mluví o božské ruce. To je taky jedna z věcí, kterou si každý bude pamatovat," dodal osmatřicetiletý bývalý reprezentant s odkazem na Maradonův gól rukou proti Anglii na šampionátu v roce 1986.