Čech: Slavia doplatila proti Arsenalu na efektivitu, o její hráče bude zájem

Londýn/Praha - Podle bývalého reprezentačního brankáře a vítěze Ligy mistrů Petra Čecha doplatili fotbalisté Slavie ve čtvrtfinále Evropské ligy s Arsenalem na zlepšenou efektivitu londýnského celku. Určitou roli mohla sehrát i absence potrestaného Ondřeje Kúdely. Účinkování českého mistra v soutěži považuje i tak za úspěšné a věří, že o slávisty bude zájem.

"Slavia měla v evropských pohárech vynikající sezonu a procházela po velice kvalitních výkonech a výsledcích. Hlavní rozdíl ale teď byl, že zatímco Arsenal v úvodu prvního zápasu své šance neproměnil a Slavia je pak potrestala, v odvetě své první šance hned využili. V této fázi soutěže hraje efektivita obrovský rozdíl," řekl Čech při dnešním on-line představení projektu Volkswagenu Zažij Euro.

Znát mohla být při obranné hře i absence Ondřeje Kúdely, který obdržel od UEFA desetizápasový trest za rasistickou urážku Glena Kamary v odvetném osmifinále s Glasgow Rangers.

"Je složité to komentovat na dálku, protože jsem na místě nebyl a člověk nemůže hádat, co bylo řečeno a co ne. Trest je však jasný a věřím, že je to pro všechny hráče věc k zamyšlení. Všichni chápeme, že jsou na hřišti emoce, ale jsou také věci, které tam nepatří. Znovu však opakuji, že se těžko hodnotí něco, u čeho člověk nebyl. UEFA udělala své rozhodnutí, vyřkla tresty a věřím, že tím bude tato kauza uzavřená," uvedl Čech.

Další hojně diskutovanou situací v utkání v Glasgow byl střet útočníka Rangers Kemara Roofa a Ondřeje Koláře, po němž brankář Slavie utrpěl zlomeninu čelní dutiny. Šestadvacetiletý gólman musí od té doby chytat s maskou a ochrannou helmou stejně jako dříve Čech, kterého v roce 2006 zranil svým zákrokem Stephen Hunt.

"Z pohledu brankáře musím říct, že těch situací na hraně je během sezony spousta. Je to bohužel úděl brankáře, že může nastat chvíle, kdy je míč mezi dvěma protihráči a jeden z nich udělá v plném běhu špatné rozhodnutí. Myslím, že v tomto případě ztratil hráč trochu orientaci, byl příliš zahleděný na míč a pak si toho druhého ani nevšiml," uvedl Čech.

Kolářovi přál brzké uzdravení a potěšilo ho, když viděl jeho brzký návrat na hřiště. Ví, že chytání s helmou a maskou není nic příjemného. "Člověk si na to musí zvyknout, protože je jiné s tím trénovat a pak následně hrát. Ondra má však výhodu, že teď nejsou na stadionu diváci a není tam takový hluk, jelikož by se tím vnímání ještě více změnilo," řekl bývalý reprezentant, jemuž prý maska vadila víc než helma.

Stejně jako Kolář si podle něj udělali v Evropě zvuk i další hráči jako Abdallah SIma nebo Lukáš Provod. "Tím, že se jim a týmu dařilo, začalo se o nich mluvit. Jsou ale i další hráči, kteří budou mít na konci sezony nabídky. Může jim i pomoci fakt, že Tomáš Souček nebo Vladimír Coufal prožívají v Anglii skvělou sezonu. Skauti ví, že jsou fyzicky připravení a v zápase s vysokou intenzitou obstojí," dodal bývalý gólman Arsenalu a nyní člen vedení Chelsea.