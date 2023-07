Čech si užil setkání s Jágrem a Gretzkym v Las Vegas

Hluboká nad Vltavou - Bývalý fotbalový brankář Petr Čech si minulý týden v Las Vegas během pracovních povinností vychutnal setkání s hokejovými legendami Jaromírem Jágrem a Waynem Gretzkym. S dvaašedesátiletým Kanaďanem a nejproduktivnějším hráčem v historii NHL se bavil i o svém působení ve třetí anglické hokejové lize. Čech to řekl po uskutečnění 18. ročníku své fotbalové školy ve videorozhovoru pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.

Čech se minulý týden zúčastnil velkolepé show v Las Vegas, kde světové sportovní legendy představili první limitovanou edici value-note, pamětní list v podobě bankovky v rámci nového projektu TOP LEGENDS. První nebyla věnována nikomu menšímu než největší hokejové legendě všech dob – Waynu Gretzkymu.

"Měl jsem zajímavý týden. Při pracovních povinnostech v Americe jsem byl součástí projektu, kde byli Jaromír Jágr a Wayne Gretzky. Sedět mezi nimi na tiskové konferenci je zážitek sám o sobě. Jsem rád, že jsem měl tu možnost se s ním potkat, jelikož jako malé dítě jsem měl doma jeho autobiografii. Je to pro mě speciální zážitek, že jsem se potkal s jednou z největších legend světového sportu," řekl Čech.

S Gretzkym rozebíral i své působení v hokejové brance. "To je vždycky zajímavá konverzace, když člověk skončí s jedním sportem a přesune se k druhému. Samozřejmě moje chytání není na nejvyšší úrovni, ale je to profesionální soutěž. Z tohoto pohledu i pro něj bylo zajímavé vidět, že se dá přeskočit z jednoho sportu na druhý na nějakou úroveň," uvedl jednačtyřicetiletý rodák z Plzně.

Myslí si, že čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu by ho snadno překonal. "Gretzky má rekordy v počtu vstřelených gólů i asistencí nebo všechny rekordy, na které si člověk v NHL vzpomene. Určitě by příležitost, jak mi dát gól, využil jednoduše," prohlásil někdejší gólman Blšan, Sparty, Rennes, Chelsea a Arsenalu.

V červnu přestoupil z třetiligového hokejové Chelmsfordu Chieftains do konkurenčního týmu Oxford City Stars. "Přestoupil jsem do Oxfordu, protože mi jejich nabídka přišla zajímavá. Navíc se tam sejdu s bývalými spoluhráči z Guildfordu, to mě zajímalo. Tvoří se tam zajímavý tým, který by mohl být konkurenceschopný. Byla to pro mě výzva a rozhodl jsem se nabídku využít. Užil jsem si výborně minulou sezonu, kdy jsem poprvé nastupoval za Chelmsford. Věřím, že se nám bude dařit a že budu přínosem pro tým," podotkl Čech.

Po konci hráčské fotbalové kariéry v roce 2019 působil jako poradce sportovního a technického úseku v Chelsea, kde skončil před rokem. Dalšímu angažmá ve fotbale nechává volný průběh. "Budu zvažovat nabídky, které přijdou. Nedával jsem si ale žádná ultimáta. Nechávám si otevřené dveře a uvidíme, co přijde. Potom se rozhodnu, co budu chtít dělat," poznamenal Čech, který za českou reprezentaci odchytal 124 zápasů.