Čech nebere přechod mezi čtyřicátníky nijak dramaticky, snaží se stále sportovat

Londýn/Praha - Bývalý fotbalový brankář Petr Čech v pátek oslaví 40. narozeniny, životní jubileum ale nijak zvlášť neprožívá. Bilancovat se zatím rekordman v počtu startů za českou reprezentaci rozhodně nechystá. Člen vedení londýnské Chelsea se i po konci profesionální kariéry snaží být aktivní, hraje hokej a chodí běhat do posilovny. Po osmi měsících se také bude muset vrátit do fotbalové branky, neboť ho 12. června čeká v britské metropoli charitativní utkání.

"Přechod mezi čtyřicátníky neberu nijak dramaticky. Vesměs nesleduji, kolik mi je let. Spíš beru to, jak se cítím. Beru to tak, že se posouvám do další fáze a etapy svého života. Věřím, že každá dekáda má svoje úskalí i radost. Takže se těším na to, co mi přinese ta pátá dekáda," řekl Čech v rozhovoru zprostředkovaném agenturou Sport Invest, která ho zastupuje.

"Nejsem úplně ten člověk, který by při kulatých narozeninách sedl a zapřemýšlel, kam ty roky běžely. Navíc myslím, že čtyřicítka ještě není ten věk, u kterého by měl člověk sednout a začít nostalgicky přemýšlet nad tím, kam ty roky uběhly. Na to je prostor až v daleko vyšších letech. A kde se vidím za 10 let? Na oslavě 50. narozenin a doufejme, že naživu," doplnil jeden z nejlepších brankářů fotbalové historie.

Jakou bude mít oslavu, zatím Čech netuší. "Oslava je plánovaná, ale je to v režimu manželky, která mi chystá překvapení. Takže se nechám překvapit," prohlásil s úsměvem vítěz Ligy mistrů, Evropské ligy či anglické Premier League.

Nejhezčí oslavu narozenin prožil před 10 lety. "Nejlepší byla samozřejmě oslava 30. narozenin, jelikož ve stejný den jsme (s Chelsea) slavili vítězství v Lize mistrů. Měli jsme jízdu otevřeným autobusem, bylo tam půl milionů lidí. Takže lepší oslava narozenin asi není," uvedl Čech.

Kariéru ukončil v roce 2019 a přešel do role poradce sportovního a technického úseku Chelsea. Stále se snaží být aktivní a chytá v nižší anglické hokejové soutěži. "V hokejové bráně se udržuji, to je samozřejmé. Chodím i běhat, do posilovny.... Snažím se být stále aktivní, tělo je zvyklé, navíc mě to prostě baví. Myslím, že to potřebuji k tomu, abych se cítil dobře. Takže stále pokračuji, jakmile mi to čas dovolí," řekl Čech.

Po delší době se vrátí i do fotbalové branky. "Osm měsíců jsem v ní nebyl. Ale budu do ní zase muset začít chodit, jelikož 12. června odehraju tady v Londýně (charitativní) zápas UNICEF Soccer Aid. Tak abych byl aspoň trochu připravený," prohlásil Čech, který odchytal rekordních 124 zápasů za reprezentační "áčko".

S výsledky Chelsea v sezoně je poměrně spokojený. I proto, že londýnský klub neprožíval snadné období a po uvalení sankcí na ruského majitele Romana Abramoviče hledal nového vlastníka. "V sezoně jsme získali dvě velké trofeje. Hned na začátku Superpohár UEFA, což byla trofej, která nám v klubovém kabinetu chyběla. To byl skvělý začátek sezony. Pak jsme ještě přidali mistrovství světa klubů, zkompletovali jsme jako klub všechny možné trofeje, které se dají získat. Na to jsme velice hrdí," uvedl Čech.

"V tomhle směru byla sezona velice úspěšná. Jen škoda, že jsme prohráli obě finále poháru (Anglického a Ligového) dost nešťastně s Liverpoolem na penalty. To nás mrzí. Jinak v průběhu sezony a hlavně teď na konci procházel klub spoustou výzev. Takže to, že jsme zpět v Lize mistrů, získali jsme dva poháry a byli ve dvou finále, ukazuje, že tým odvedl skvělou práci," doplnil Čech.

I po konci sezony ho čeká hodně práce, věří ale, že bude moci dorazit do Čech na svoji tradiční letní školu pro děti. V minulých dvou letech kvůli koronaviru chyběl. "Sezona skončí, většina hráčů pojede na národní tým nebo budou mít dovolenou. Co se týče mě, tak práce právě začíná, jelikož se hned začne připravovat sezona nová. Plány, organizace, takže pro mě následující týdny budou pracovní," přiblížil Čech.

"Pevně doufám, že se na fotbalovou školu dostanu, chybělo mi to. Samozřejmě měníme majitele, což je dost podstatný krok v našem klubu. Od toho se taky bude odvíjet, jestli na školu budu moci přijet, nebo ne," dodal bývalý hráč Blšan, Sparty Praha, Rennes, Chelsea a Arsenalu.