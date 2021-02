Čech má radost z Chelsea, ale trápí ho, že nesmí sportovat děti

Londýn - Poradce sportovního a technického úseku fotbalové Chelsea Petr Čech si pochvaluje úspěšnou sérii týmu po příchodu nového trenéra Thomase Tuchela. "Blues" pod vedením nástupce Franka Lamparda vyhráli pět ze šesti soutěžních zápasů a v anglické lize poskočili na čtvrté místo tabulky, které jako poslední zajišťuje účast v Lize mistrů. Zatímco s výsledky je bývalý reprezentační gólman spokojen, trápí ho pokračující pandemie koronaviru. Mrzí ho, že nemohou trénovat děti a amatéři.

"Atmosféra v klubu je samozřejmě pozitivní, ale práce se ani na chvíli nezastavuje. Nový trenér přinesl nový impulz, novou energii. Jsem velmi rád, že příchod Thomase Tuchela je svázán s vítěznou výsledkovou šňůrou, pro oslavy však zatím není důvod ani prostor," uvedl pro média Čech.

Připustil, že pro Chelsea bylo lednové rozhodnutí odvolat Lamparda, který je klubovou legendou a s nímž sám dlouho hrával, velmi těžké. "Pokud již děláte změnu na trenérském postu, je to vždy složité. Zvlášť složité to bylo v případě Franka vzhledem k jeho pozici v klubové historii a především tvrdé práci, kterou společně se svými kolegy týmu věnoval. Tým však nenacházel cestu ven, nedokázal velké úsilí přetavit ve výsledky," podotkl osmatřicetiletý rekordman v počtu startů za českou reprezentaci.

Před pár dny uplynulo 17 let od doby, co podepsal první smlouvu v Chelsea. "Pokud by mi nepopřáli lidé v klubu a spousta kamarádů, tak bych to nezaznamenal. Stejně jako když nedávno proběhlo výročí mého prvního startu v národním týmu. Jsou to krásné vzpomínky, moc si jich vážím, ale v současné situaci na nostalgii není příliš prostor," řekl.

"Za poslední týdny jsem ani jeden den nestrávil s rodinou doma, jsem na klubu či na cestách. Nestěžuji si, práce pro klub mě zároveň nabíjí. Vzpomínky na velké zápasy a podpisy smluv si nechám až na důchodové období," dodal Čech, který je ve vedení od předloňského konce kariéry.

V Anglii kvůli mutaci koronaviru musí dodržovat ještě přísnější opatření, než jsou v Česku. "Platí velmi přísná pravidla, která povolují kontakt lidí jen s nejbližší rodinou. Je zakázán jakýkoliv pohyb mezi regiony a vše je velmi nekompromisně kontrolováno. Navíc aktuální opatření nenasvědčují tomu, že by se situace v nejbližších týdnech měla měnit. Celý sport v Anglii se zastavil, krom elitních soutěží stojí vše. Velmi dobře si uvědomujeme, jaké privilegium je, že elitní soutěže pokračují," uvedl.

Trápí ho, že kvůli covidu v Anglii ani v Česku netrénují amatéři a děti. "Stran sportu je situace v Česku prakticky totožná (jako v Anglii). Jsem v kontaktu s rodinou i kamarády, mnozí z nich včetně mého tchána se angažují ve sportu dětí či amatérů. Cítím z nich frustraci, vidí, že on-line sport neplní to, co by sport pro děti plnit měl," řekl Čech.

"Přestože se drtivá většina trenérů a dobrovolných funkcionářů ve sportu snaží, hodina přes zoom trénink nenahradí. Tchán cítí, že touha dětí u sportu vydržet postupně klesá. Logicky hledají jiné formy zábavy, jednou z variant jsou samozřejmě počítačové hry. Je velkým otazníkem, zda se po návratu sportu ještě podaří děti přitáhnout zpět. Jsem přesvědčen, že situaci je třeba řešit hned," mínil Čech.

Domnívá se, že v Česku by při současných opatřeních na rozdíl od Anglie bylo možné trénink obnovit. "Nemám ambici mluvit do práce expertům, kteří se zabývají nastavením celospolečenských pravidel. Vyjadřuji jen názor na situaci sportu v rámci aktuálních opatření. V Anglii, kde se nemůže potkat ani širší rodina, velmi omezeny jsou cesty do zaměstnání a nemůžete jít běhat ve více než dvou lidech bez riskování přísných pokut, teď není podobná diskuze na místě. Naproti tomu v Česku platí jiná pravidla," řekl.

"Lidé se potkávají, chodí do práce, rybníky byly v posledních dnech plné bruslařů i amatérských hokejistů. V tu chvíli nevidím důvod, aby nebyly povoleny organizované tréninky pro amatéry a především děti. Samozřejmě venku a s jasně stanovenými pravidly včetně dodržování vzdáleností. I bez nutnosti osobního kontaktu lze venku uspořádat velmi pestrý a zajímavý trénink. Věřím, že tento krok by byl skvělý pro amatéry, děti a jejich rodiče. Jen sportující společnost může být dlouhodobě zdravá," doplnil Čech.

Věří, že na rozdíl od loňského léta tentokrát kvůli pandemii nepřijde o svou tradiční letní školu pro děti v Česku. "Pevně věřím, že se svět začne brzy vracet do normálu. I když je třeba si přiznat, že ten vzývaný normál již dle všeho nebude stoprocentní. Ale těším se, že lidé opět budou moci cestovat, potkávat se beze strachu, děti chodit do škol. Fungující sport pak bude pouze potvrzením, že jsme na dobré cestě," dodal.