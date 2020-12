CEBR: Čína hospodářsky předstihne USA už v roce 2028

Peking/Washington - Čína hospodářsky předstihne Spojené státy do roku 2028. Vlivem pandemie covidu-19 to bude o pět let dříve, než se čekalo. Vyplývá to ze zprávy britské konzultační společnosti Centre for Economics and Business Research (CEBR), na kterou dnes upozornil zpravodajský server BBC. Čína podle konzultační firmy "obratně" postupuje proti šíření koronaviru, a její hospodářství díky tomu poroste rychleji než USA či Evropa.

Společnost CEBR ve zprávě dále uvádí, že Čína se stane ekonomikou s vysokými příjmy už v roce 2023. Na konci desetiletí obsadí podle konzultační firmy příčku třetí největší světové ekonomiky Indie, čímž se ještě posílí hospodářské postavení Asie. Indie hospodářsky předstihne Británii v roce 2024, Německo za tři roky poté a v roce 2030 Japonsko.

Čínu postihlo šíření koronaviru jako první zemi na světě. Peking nicméně dostal rychlými a přísnými opatřeními infekci pod kontrolu a nemusí proto nyní opakovat ekonomické uzávěry jako například evropské země. Na rozdíl od jiných velkých ekonomik se tak Čína vyhnula recesi a její hospodářství za letošek podle odhadů vykáže růst o dvě procenta.

Americká ekonomika se oproti tomu musela vypořádat s nejhorší podobou pandemie covidu-19 z pohledu absolutních čísel. V USA se nákaza potvrdila u přibližně 18,5 milionu lidí, z nichž více než 330.000 zemřelo.

Hospodářské škody byly zmírněny měnovou politikou a obrovským fiskálním stimulem. Politické neshody ohledně nového stimulačního balíčku by mohly nicméně v novém roce způsobit, že se bez podpory v nezaměstnanosti bude muset obejít přibližně 14 milionů Američanů.

"Po nějakou dobu byl zastřešujícím tématem světového hospodářství ekonomický a mocenský rozkol mezi Spojenými státy a Čínou," uvádí zpráva společnosti CEBR. "Vlivem pandemie covidu-19 a následného ekonomického poklesu z tohoto soupeření vychází vítězně Čína," dodává materiál.

Americká ekonomika poroste po "silném oživení v roce 2021 po pandemii" mezi lety 2022 až 2024 ročně o 1,9 procenta. V následujících letech pak její růst zpomalí na 1,6 procenta.

Čínské hospodářství má oproti tomu podle zprávy CEBR růst do roku 2025 každoročně o 5,7 procenta a mezi lety 2026 až 2030 má zpomalit na 4,5 procenta. Podíl Číny na světové ekonomice se zvýšil z 3,6 procenta v roce 2000 na nynějších 17,8 procenta.

Navzdory tomu, že se Čína do roku 2023 stane ekonomikou s vysokými příjmy, průměrný Číňan zůstane chudší než průměrný Američan i poté, co se Čína, kde žije čtyřikrát více lidí než ve Spojených státech, stane největší světovou ekonomikou.