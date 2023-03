ČD začnou od poloviny roku 2024 jezdit na Plzeňsku s novými vlaky RegioFox

Plzeň - České dráhy (ČD) začnou od poloviny příštího roku jezdit na Plzeňsku s novými motorovými vlaky od polské firmy PESA. Budou obsluhovat tratě Plzeň - Žihle, Rokycany - Nezvěstice, Plzeň - Radnice, Plzeň - Bezdružice, Nýřany - Heřmanova Huť a dále šumavskou trasu Klatovy - Železná Ruda. Všech deset dvouvozových jednotek, nazvaných RegioFox, tam začne jezdit do konce příštího roku. ČD za ně zaplatí 1,03 miliardy Kč. Při dnešním podpisu smlouvy na osobní dopravu na Plzeňsku a Českém lese to ČTK řekl náměstek generálního ředitele ČD Jiří Ješeta. ČD tak budou pokračovat v obsluze obou oblastí od prosince 2023 po dalších deset let. Kontrakt má hodnotu 4,5 miliardy Kč.

Fotogalerie

"RegioFoxy se 114 sedadly jsou nástupci RegioSharků z roku 2014, také od firmy Pesa, které už v Plzeňském kraji jsou na domažlické trati. Budou jezdit na naftu i na HVO, tedy na druhou generaci biopaliv," uvedl Ješeta. Jsou vybaveny nízkoemisními motory Rolls-Royce, evropským zabezpečovacím systémem ETCS a sčítači cestujících, který kraji zajistí přehled o vytížení spojů.

ČD mohou pro celou ČR nakoupit z rámcového kontraktu až 160 těchto souprav, pro Plzeňský kraj je to v pořadí 67. až 76. vlak, předchozích 66 RegioFoxů bude jezdit v jiných krajích, s nimž se ČD dohodly na modernizacích. "Je to vysoce spolehlivý, komfortní a pohodlný vlak se silnými motory a velkým zrychlením, pro cestující velmi pohodný, nízkopodlažní s klimatizací a informačním systém," řekl Ješeta. Má větší spotřebu než starší "motoráky", protože je větší a těžší, s bezpečnostními čely a crash zónami, což se promítá do vyšších nákladů. "První vozidlo už máme na našem zkušebním okruhu ve Velimi. Jakmile projde všemi testy a bude moct do zkušebního provozu s cestujícími, což bude tak červen červenec, tak ho začneme zkušebně nasazovat na tratě Praha - Rudná u Prahy - Beroun a Beroun - Rakovník," řekl Ješeta.

Další půl miliardu korun dají podle něj ČD do nákupu a postupné obnovy motorových vlaků pro Český les, kde nebudou jezdit nové vozy, ale repasované. Na tratích z Domažlic do Tachova a ze Staňkova do Poběžovic, kde teď jezdí soupravy ze 70. a 80. let, budou jezdit nejdřív částečně modernizované Regionovy a nejpozději v roce 2028 pak budou podle náměstka hejtmana Pavla Čížka (STAN) nahrazeny šesti modernějšími motorovými vozy RegioSpider 1 od švýcarské firmy Stadler.

"První dvě Regionovy, na jejichž modernizaci už pracujeme, se objeví v barvách Plzeňského kraje už na konci března na tratích kolem Tachova," uvedl Čížek. V sumě půl miliardy je zahrnutá také instalace ETCS, který má být povinný od roku 2028.