ČD večer vypraví dva evakuační vlaky k polsko-ukrajinské hranici

Praha - České dráhy dnes večer vypraví z Bohumína dva zvláštní vlaky do města Přemyšl (Przemyśl) u polsko-ukrajinské hranice. Jsou určeny pro lidi, kteří se potřebují vrátit na Ukrajinu. V sobotu umožní cestu uprchlíkům z Ukrajiny do Česka. Novinářům to dnes řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Dráhy už dnes avizovaly, že umožní ukrajinským občanům, kteří se budou chtít vrátit do své vlasti, bezplatnou přepravu ve svých vlacích.

Na vypravení speciálních vlaků se ČD dohodly s polským dopravcem PKP, ministerstvem dopravy a dalšími orgány i v Polsku. Dráhy upozorňují na to, že oba vlaky mají humanitární charakter. "Při cestě z Česka jsou určeny pro osoby, které se urychleně vracejí na Ukrajinu, například za svými rodinami. Při cestě z Polska budou určeny pro uprchlíky z Ukrajiny," uvedla společnost. Cesta vlakem bude pro ukrajinské občany zdarma.

Vlaky odjedou z Bohumína dnes v 19:15 a v 19:30. Budou sestaveny ze 13 vagonů, každý z vlaků bude mít maximální kapacitu přibližně 700 míst k sezení. Vedle vozů druhé třídy budou doplněny také o dva speciální vozy, ve kterých bude možná přeprava velkých zavazadel. Soupravy budou podle drah dále vybaveny nápoji a dekami.

Z Přemyšle se vlaky vrátí během soboty. Z Polska přijedou do Bohumína, následně by měly pokračovat přes Olomouc a Českou Třebovou až do Prahy.

Státní dopravce kromě speciálních vlaků ode dneška umožňuje také ukrajinským občanům, kteří se budou chtít vrátit do své vlasti, bezplatnou přepravu ve svých vlacích. Opatření má usnadnit přesun Ukrajinců hlavně do stanice v Bohumíně, odkud je možné pokračovat přes Polsko na Ukrajinu, protože dráhy vlastní linku na Ukrajinu neprovozují.