ČD v pololetí přepravily 75 milionů cestujících, meziročně o 25 milionů víc

Praha - Lidé se postupně vrací do vlaků. České dráhy přepravily v prvním pololetí roku celkem 75 milionů cestujících. Meziročně je to nárůst o 25 milionů, stále však méně než před vypuknutím koronavirové krize. Oproti loňsku roste i průměrná přepravní vzdálenost. Informovaly o tom České dráhy (ČD).

"Je patrné, že postupné rušení omezení proti covidu má pozitivní vliv na mobilitu veřejnosti. Rychlejší růst totiž sledujeme hlavně ve druhém čtvrtletí letošního roku, kdy zmizela poslední opatření včetně povinnosti nosit roušky a respirátory ve veřejné dopravě. V té době jsme vozili už zhruba 86 procent cestujících ve srovnání s posledním rokem před pandemií koronaviru," uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČD Michal Krapinec.

Podle dat státního dopravce se cestující vrací především do dálkových spojů. Průměrná přepravní vzdálenost stoupla meziročně asi o devět kilometrů na 48 kilometrů. To je více než před krizí. "To jen ilustruje, že železnice má své dominantní postavení v dopravě ve velkých aglomeracích a pak na dálkových linkách, kde nabízí výhodnou alternativu k individuální cestě autem,“ podotkl člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Jiří Ješeta. Celkově lidé s vlaky ČD za uplynulý půlrok ujeli přes 3,6 miliardy kilometrů, což je meziročně o 81 procent více.

Na změny chování cestujících po pandemii hlavně při pravidelných cestách do zaměstnání na kratší vzdálenosti a častější home office dráhy zareagovaly například úpravou nabídky, když zavedly například traťovou měsíční jízdenku na deset libovolných dní v měsíci. Kromě toho dopravce upravil i některé další nabídky.

Cestující se tak do vlaků vrací postupně. Za loňský rok České dráhy ve svých vlacích přepravily 120,7 milionu cestujících, což bylo meziročně o tři procenta více. Za letošní půlrok je tak nárůst už výraznější. Přepravy však stále zaostávají za čísly z předkrizového období. V první polovině roku 2019 přepravily dráhy přes 91,6 milionu pasažérů.

Skupina České dráhy v loňském roce hospodařila se ztrátou 1,6 miliardy korun. Meziročně je to i přes pandemii a s ní spojená omezení zlepšení o 2,5 miliardy korun. Osobní doprava snížila ztrátu ze čtyř miliard na 1,87 miliardy korun.