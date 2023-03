ČD s Plzeňským krajem ukázaly modernizovaný vlak Regionova pro Český les

Plzeň - České dráhy (ČD) dnes spolu s Plzeňským krajem představily první modernizovanou vlakovou jednotku Regionova, které budou od letošního prosince jezdit v oblasti Českého lesa. Šest motorových vlaků v barvách Plzeňského kraje bude vozit cestující na linkách Holýšov - Staňkov - Horšovský Týn - Poběžovice a Domažlice - Poběžovice - Bělá nad Radbuzou - Tachov. Nahradí motorové vozy 810 ze 70. a 80. let, řekl dnes ČTK náměstek hejtmana Pavel Čížek (STAN).

Fotogalerie

"Od nového grafikonu, tedy od poloviny prosince, tam budou provozovány výhradně motorové jednotky Regionova, které oproti stávajícímu stavu projdou rozsáhlou modernizací. První, dnes představený vůz, už základní modernizací prošel, ale ještě se v něm budou dodělávat třeba lepší sedačky," uvedl. Nejpozději v roce 2028 budou Regionovy nahrazeny modernějšími motorovými vozy RegioSpider 1 od švýcarské firmy Stadler. "Ty budou mít ještě lepší jízdní vlastnosti a dále zvýší komfort cestování v oblasti," řekl Čížek.

Do nákupu vozů RS 1 Stadler pro postupnou obnovu motorových vlaků pro Český les dají ČD zhruba půl miliardy korun.

Dnes představená částečné nízkopodlažní Regionova má zásuvky 230 V + USB porty, LCD panely k informačnímu systému, novou podlahu a stolečky s otvírákem na nápoje. Následně bude doplněna wi-fi, sčítací technologie a ČD nechají ještě vyměnit čalounění sedadel.

ČD budou zajišťovat veřejnou dopravu v Českém lese deset let. Kontrakt na tuto oblast a na region Plzeňsko, což reprezentuje přibližně třetinu dopravního výkonu osobních vlaků v Plzeňském kraji, podepsaly dráhy s krajem před několika dny. O zakázku zhruba za čtyři miliardy korun, kterou vyhrály v polovině loňského roku, se ucházely také Arriva a Leo Express. Smlouva s ČD podle Čížka pamatuje na zvýšené náklady na energie, provoz a dopravní cestu. Pokud se třeba zdraží energie, tak se to automaticky promítne do ceny, kterou kraj platí dopravci za kilometr, uvedl.