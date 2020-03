ČD přerušily prodej jízdenek ve vlacích, RegioJet přidá vozy

Praha - České dráhy dnes přerušily prodej jízdních, přepravních a rezervačních dokladů ve vlacích. Cestující bez předem zakoupené jízdenky vyzvou přes e-shop či mobilní aplikaci. ČTK to řekla mluvčí dopravce Gabriela Novotná. RegioJet kvůli šíření koronaviru upravuje rezervační systém, který by měl cestující usazovat s rozestupy, kvůli tomu přidá k soupravám vozy navíc.

Vláda v neděli vydala opatření, podle kterého by neměli průvodčí ve vlacích dále prodávat jízdenky cestujícím ve vlaku.

Opatření se vztahuje zejména na České dráhy, ty proto dnes přerušily fyzický prodej jízdenek ve vlacích. "Cestující si před nástupem zakoupí jízdenku v pokladně nebo elektronicky. Pokud jízdenku nemá při kontrole, vyzve ho vlakový personál, aby si jízdenku zakoupil online prostřednictvím e-shopu Českých drah nebo mobilní aplikace Můj vlak," uvedla Novotná.

Konkurenční dopravci mají většinu jízdenek naopak s přímou rezervací místa. "To je zásadní aspekt. Umožní nám to zajistit, že mezi cestujícími bude dodržen vzájemný prostor a vzdálenost alespoň 1,9 metru (osová vzdálenost), čímž ještě více posílíme bezpečnost a pohodlí během cestování. Zjednodušeně se dá říci - co okénko, to jeden cestující," řekl dnes ČTK mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

RegioJet nyní podle něj upravuje rezervační systém tak, aby automaticky cestující takto usazoval. "Raději přidáme větší počet vozů, ale chceme, aby cestující měli tuto vzdálenost od sebe automaticky zajištěnu," dodal Ondrůj.

České dráhy už v minulém týdnu omezily kvůli šíření koronaviru obsluhu a nabídku občerstvení ve svých vozech. Cestující si ho budou moci koupit pouze v restauračních a bistro vozech. Zaměstnancům také doporučily omezit kontakt s cestujícími na minimum.

Všichni dopravci v minulých dnech a týdnech zavedli ve svých vlacích řadu ochranných a hygienických opatření. Ve vozidlech jsou rozmístěny ve větší míře dezinfekční prostředky, vozidla jsou také intenzivněji čištěna, na některých místech jsou také ionizátory na pročištění vzduchu. Dopravci také zavedli postupy pro své zaměstnance jak postupovat pro minimalizaci rizika, Leo Express například zaměstnancům rozdá prostředky na posílení imunity.