ČD posílí dálkové i regionální vlaky, poptávka je na 50 pct

Praha - České dráhy posílí kvůli rostoucí poptávce cestujících své dálkové i regionální vlaky. S navýšenou kapacitou by měly jezdit zejména z Prahy do okolních měst, obnoví se taky expresy do Olomouce. Dráhy to dnes oznámily v tiskové zprávě. Už dříve dopravce ohlásil obnovení spojů na Ostravsko. Obsazenost vlaků je v současnosti zhruba na 50 procentech běžného zájmu.

Vytíženost spojů se mírně, ale kontinuálně zvyšuje. U některých spojů tak kvůli koronavirovým omezením přestávají kapacity stačit. "Proto obnovujeme spoje. S ministerstvem dopravy jsme se dohodli, že ode dneška navýšíme kapacitu na dalších frekventovaných tratích. Týká se to prakticky všech relací ve směru z Prahy," uvedl šéf státního dopravce Ivan Bednárik. Posilové vozy by podle něj měly nabídnout 4500 míst navíc.

Přepravní kapacity chce společnost navýšit zejména na linkách z Prahy do Děčína, Chebu, Českých Budějovic, Železné Rudy, Havlíčkova Brodu a na Slovácko. Od 17. prosince by se do provozu měly vrátit také expresy do Olomouce. V minulých dnech dopravce začal posilovat vlaky na Ostravsko.

Vozy i spoje navíc budou dráhy nasazovat i na vybraných regionálních linkách. Do plného provozu by se měla doprava vrátit od příštího týdne například v Moravskoslezském kraji nebo na Vysočině. Více spojů bude jezdit i v dalších krajích.

"Obsazenost všech vlaků monitorujeme na denní bázi a v případě potřeby jsme připraveni zařadit do vybraných vlaků posilové vozy," podotkl náměstek generálního ředitele ČD Jiří Ješeta.

Dopravu obnovují i ostatní dopravci. Například RegioJet chce od příštího týdne fungovat v takřka plném provozu, vlaky a autobusy postupně přidávají i Leo Express, FlixBus nebo Arriva.

Začátkem listopadu Českých drah uvedly, že ztráty způsobené úbytkem cestujících za letošní rok zřejmě přesáhnou tři miliardy korun. Se stamilionovými škodami počítají i soukromí dopravci. Dopravci proto jednotně vyzvali stát k pomoci, ten pak uvedl, že její možné formy zvažuje.