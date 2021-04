ČD obnoví plný provoz na dalších dálkových linkách, zájem cestujících roste

Praha - České dráhy plánují obnovení plného provozu na dalších dálkových linkách. V závěru dubna posílí dopravu vlaků z Prahy do Českých Budějovic, Děčína, Vsetína, Žiliny nebo nočních spojů z Břeclavi do Budapešti. Další část svého dálkového provozu dráhy posílí také v květnu, informoval státní dopravce. Dopravci spoje omezovali kvůli koronavirové krizi. Nyní provoz postupně posilují i ostatní dopravci v Česku, důvodem je podle nich především až o desítky procent rostoucí poptávka cestujících.

České dráhy postupně obnovují svůj provoz od začátku dubna. Zareagovaly tak na postupně rostoucí zájem cestujících. Zatímco v období uzavření okresů, tedy ještě v první polovině dubna, se počet cestujících pohyboval na úrovni zhruba třetiny běžného provozu, v současnosti vozí vlaky ČD asi 45 až 50 procent obvyklého počtu cestujících.

Aktuálně dráhy připravují posílení provozu na několika nejvytíženějších dálkových linkách. Od 30. dubna budou v plném provozu fungovat linky R17 Praha-České Budějovice/České Velenice, dále R20 Praha-Děčín a také linka Ex2 z Prahy přes Olomouc, Vsetín až do Púchova. Znovu vyjede rovněž jeden pár vlaků Ostravan z Prahy do Žiliny, a pár nočních spojů Metropol mezi Břeclaví, Bratislavou a Budapeští.

Další fázi výraznějšího posílení své dálkové dopravy dráhy naplánovaly na 20. května, kdy se do normálního provozu vrátí například railjety mezi Prahou a Vídní nebo rychlíky z Prahy do Hradce Králové a z Prahy do Ústí nad Labem a Chebu. Dopravce zároveň avizoval, že vytížení a obsazenost dalších spojů bude nadále sledovat a podle toho případně reagovat při dalším obnovování vlaků. Už dříve dráhy posílily provoz například mezi Prahou a Moravou nebo západech Čech. Vlaky postupně vrací i v regionech.

Dopravu po uvolnění některých vládních protikoronavirových opatření v minulém týdnu začali obnovovat i ostatní dopravci. RegioJet v minulých týdnech zintenzivní provoz na železnici mezi Prahou a Moravou, vedle toho postupně obnovuje i své autobusové linky, a to i do zahraničí. Leo Express v polovině dubna vrátil do provozu zhruba 75 procent svých dálkových vlaků. Společnost chce zároveň postupně přidávat i další spoje. Některé autobusové spoje z Prahy do Liberce, Mostu nebo Karlových Varů obnoví v závěru měsíce i FlixBus.