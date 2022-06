ČD obhájily rating se stabilním výhledem, je klíčový pro další financování firmy

Ilustrační foto - Pohled do nové vlakové soupravy typu push-pull, kterou představili 8. září 2021 v Ostravě zástupci společnosti Škoda Transportation. Pět souprav Českých drah bude od prosince jezdit na trati z Ostravy přes Frýdek-Místek do Frenštátu pod Radhoštěm.

Praha - České dráhy obhájily u agentury Moody's rating na úrovni Baa2 se stabilním výhledem. Oznámil to dnes státní dopravce. Stupeň Baa2 patří k nižšímu hodnocení v investičním pásmu. Agentura podle dopravce ocenila například silnou pozici drah na trhu, dobrou předvídatelnost tržeb či nastavená opatření firmy během pandemie. Hodnocení je pro společnost klíčové pro další financování.

Úvěrový rating je důležitý pro investory, neboť jim ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splacení úvěru. Čím je rating vyšší, tím lépe je dlužník vnímám v očích věřitelů a tím je i pravděpodobné, že si bude schopen zajistit levnější půjčky.

"Je to pro nás, pro naše zákazníky a také pro investory dobrá zpráva ve chvíli, kdy se chystáme vydat naše první zelené bondy a zajišťujeme financování největší obnovy vlaků v České republice za uplynulých 30 let. Je to ocenění naší společnosti za zvládnutí dvou covidových roků i současného dění během války na Ukrajině. Obhájení ratingu nás zavazuje také k pokračování implementace změn, které zefektivní fungování a posílí konkurenceschopnost Českých drah,"řekl šéf Českých drah Michal Krapinec.

Analytici agentury Moody's podle drah v dnes zveřejněné zprávě vyzdvihují především pozici dopravce na trhu, předvídatelnost tržeb díky dlouhodobým smlouvám s úřady na provoz vlaků či nastavená opatření firmy ke snížení dopadů pandemie koronaviru.

Skupina České dráhy v loňském roce hospodařila se ztrátou 1,6 miliardy korun. Meziročně je to i přes pandemii a s ní spojená omezení zlepšení o 2,5 miliardy korun. Osobní doprava snížila ztrátu na 1,87 miliardy korun, ostatní dceřiné společnosti naopak zaznamenaly zisk.

Šéf skupiny Krapinec nedávno ČTK řekl, že společnost si během letošního roku chce na trhu otevřít finanční linky k desítkám miliard korun na investice. Plánuje k tomu využít několik zdrojů převážně z evropského finančního trhu. Peníze chce dopravce použít primárně na investice do vozidel a rozvoje opravárenství a částečně na refinancování starších dluhopisů splatných v roce 2023.