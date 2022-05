ČD na léto chystají vlaky k Baltu, k Tatrám vyšlou i vozy pro převoz aut vlakem

Praha - České dráhy v létě spustí přímé noční vlakové spoje do polských letovisek u Baltského moře. Dopravce bude v létě vypravovat i další noční vlaky do zahraničí, například na Slovensko nebo do Maďarska. K Tatrám budou jezdit i takzvané autovlaky, které umožní i přepravu automobilů vlakem. České dráhy o tom informovaly ČTK. Spoje do populárních turistických destinací chystají na léto i konkurenční železniční dopravci, například RegioJet hlásí velký nárůst poptávky o vlaky do Chorvatska.

České dráhy plánují provoz nočních vlaků do polských přímořských letovisek u Baltu od 24. června. Vlaky budou jezdit denně. V Česku budou spoje vyjíždět z Bohumína, kde bude podle drah možný přestup z dalších vlaků z ČR. Soupravy pojedou přes Polsko až na poloostrov Hel a letoviska Leba a do letoviska Kolobřeh. Vlaky budou z Česka odjíždět večer a ráno by měly být na pobřeží Baltského moře. Součástí vlaků budou i lůžkové vozy.

Dráhy v létě budou dál vypravovat i noční vlaky například do Budapešti nebo na Slovensko do blízkosti Nízkých a Vysokých Tater. Součástí vlaků EuroNight Slovakia budou i takzvané autovlaky.

"Připravená je také bohatá nabídka nostalgických jízd s parními lokomotivami nebo historickými motoráčky. Prázdninovým zážitkem může být i cesta běžným spojem po některé z našich romantických tratí, třeba Posázavským pacifikem, labským pískovcovým kaňonem v Českosaském Švýcarsku nebo přes Slezský Semmering v Jeseníkách," uvedl člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Jiří Ješeta.

Dopravce zároveň pro letní měsíce chystá nové jízdenky pro skupiny i jednotlivce, kterými bude možné po určitou dobu cestovat spoji ČD neomezeně.

K moři bude vlakem letos znovu jezdit i RegioJet. Ten první spoje do chorvatské Rijeky vypraví už tento pátek. Dopravce už v minulém týdnu oznámil, že na všechny tyto své spoje prodal už více než 40.000 jízdenek. Podle výkonného ředitele Jakuba Svobody je nyní zájem o cesty vlakem k Jadranu už o 70 procent vyšší než loni. Autovlaky dopravce do Chorvatska zatím neplánuje.