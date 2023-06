ČD investují do vozového parku asi 160 mld. Kč, otestují i vlakotramvaje

Tábor - České dráhy (ČD) investují do svého vozového parku do roku 2035 zhruba 160 miliard korun. Za posledních deset let to bylo 50 miliard korun. V regionální dopravě staví podnik na elektrických a dieselových vlacích, jichž mají nyní objednaných přes 200. Pro Moravskoslezský kraj pořídí i vlaky bateriové, řekl dnes v Táboře na konferenci Budoucnost regionální železnice náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Jiří Ješeta. České dráhy přivezou příští rok ze zahraničí jednu vlakovou tramvaj, lehké kolejové vozidlo na testování.

"Pro regionální dopravu jsou pro nás prioritou nové elektrické a dieselové vlaky. Máme objednáno přes 200 jednotek jak elektrických, tak dieselových, dokonce i vlaky bateriové pro Moravskoslezský kraj. Na konci příštího roku dáme do provozu první bateriové jednotky a dalších 15 jich nakupujeme. Včera (ve čtvrtek) jsme vyzvali pět výrobců vozidel k podání nabídek, v Moravskoslezském kraji bychom chtěli dát do provozu 19 bateriových vlaků," řekl Ješeta.

Pro regionální tratě volí národní dopravce nyní hodně vozy RS1. Kupuje je v zahraničí, řekl Ješeta. "Těch bude na českém území v nejbližších třech letech jezdit více než sto. Je to vlak pro 70 lidí. Ale ne pro všechny tratě je vhodný, někde je ten vlak příliš pomalý, příliš drahý, má příliš vysokou spotřebu, je příliš těžký," řekl Ješeta.

Zavádění nejmodernějších vozidel je podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) klíčovým krokem pro větší atraktivitu cestování na železnici. Řekl to na začátku června na mezinárodním železničním veletrhu Rail Business Days v Ostravě, kde křtil společně s generálním ředitelem ČD Michalem Krapincem a prezidentem Škody Group pro Česko a Slovensko Tomášem Ignačákem třívozovou soupravu RegioPanter. "To, že se dostává sem do Moravskoslezského kraje hned několik nových souprav, znamená opravdu výrazný skok v kvalitě cestování na železnici, včetně novinky, kterou by měl přinést příští rok, a to budou bateriová vozidla, která by měla obsluhovat spojení mezi Ostravou, Studénkou a Veřovicemi," řekl tehdy ministr.

České dráhy si od společnosti Škoda Group objednaly 60 třívozových jednotek RegioPanter. Nová generace vlaku má vylepšené parametry i zabezpečovací systém ETCS. Kapacita soupravy je 234 míst k sezení, vézt může až 500 lidí. Cena jedné jednotky je 160 milionů korun.

ČD otestují vlakotramvaje, mohly by jezdit v Praze, na jihu Čech i na Moravě

České dráhy (ČD) přivezou příští rok ze zahraničí jednu vlakovou tramvaj, lehké kolejové vozidlo na testování. Půjčí si ji a budou ji zkoušet na svém testovacím okruhu ve Velimi. Ministerstvo dopravy bude mít za dva roky studii, kde by vlakotramvaje mohly jezdit. Prověřovat se budou tratě z Tábora do Bechyně, z Třemešné do Osoblahy ve Slezsku a několik dalších regionálních. Na táborské konferenci Budoucnost regionální železnice to dnes řekl náměstek generálního ředitele ČD Jiří Ješeta.

"Vlaková tramvaj je určité inovativní řešení pro budoucí železniční dopravu. Jsou to vlaky, které umožňují rychlejší rozjezdy, průjezdy prudkými oblouky. Podobně jako tramvaj se dokáží víc přizpůsobit městskému silničnímu, ale i železničnímu provozu. To znamená, že jsou lehčí, tím pádem i levnější a více dynamické, operativní. Mohou být řešením pro některé specifické regionální tratě," řekl ČTK Ješeta. V ČR je 4300 kilometrů regionálních tratí, tvoří 48 procent české železniční sítě. Národní dopravce zajišťuje v regionální dopravě 89 procent všech spojů.

Vlakové tramvaje mohou proti jiným vozům rychleji stoupat v obloucích, mají nízké emise, lidé se s nimi dostanou lépe do center měst, řekl Ješeta. Jsou to vozidla, která umějí jezdit po tramvajových tratích i po železnici. Analýza, kterou zadalo ministerstvo dopravy, prověří možný provoz vlakotramvají na několika tratích. Jsou to Tábor - Bechyně, Třemešná - Osoblaha, tratě z Dobříše a Hostivice do centra Prahy, Liberec - Tanvald nebo Olomouc - Senice.

Vlakovou tramvaj si ČD půjčí příští rok z Maďarska, Německa nebo Francie. "Intenzivně o tom teď jednáme. Budeme ji testovat na praktických zkouškách. Zkusíme udělat závěry, jak bychom mohli do budoucna toto řešení nabízet jak cestujícím, tak našim objednavatelům. Pro specifické tratě by mohly být řešením. Důvody jsou menší frekvence cestujících na tratích, stačí menší kapacita, je to vyšší četnost zastávek. Musíme ale vyřešit řadu otázek, jako je trakce, bezpečnost," řekl Ješeta.

ČD chtějí využít zahraniční zkušenosti. Zřejmě neznámějším příkladem je město Karlsruhe na jihozápadě Německa, kde vlakotramvaje jezdí přes 20 let. Ješeta zmínil také německý Chemnitz (Saskou Kamenici).