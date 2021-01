ČD chtějí letos hospodařit vyrovnaně, o propouštění nerozhodly

Praha - České dráhy chtějí letos dosáhnout vyrovnaného hospodaření. Nutné úspory chtějí hledat napříč celým provozem, investice do vlaků ale nezastaví. Počítá s tím podnikatelský plán, který dnes schválila dozorčí rada společnosti. O možném propouštění či snižování mezd smluvních zaměstnanců zatím ČD nerozhodly, podle rady by ale případně mělo být individuální, nikoliv plošné. ČTK to sdělil mluvčí firmy Radek Joklík.

České dráhy loni kvůli krizi ztratily jen na tržbách přes čtyři miliardy korun. Celková ztráta skupiny ČD, kam patří osobní i nákladní dopravce, bude za loňský rok zřejmě v řádech několika miliard korun. V prvním pololetí činila 1,98 miliardy Kč. Podle dřívějších zpráv proto podnik zvažuje úsporné kroky u zhruba 700 zaměstnanců, převážně z administrativy.

Dnes jednomyslně schválený podnikatelský plán počítá s pokračováním negativních dopadů současné pandemie zejména do výnosů z tržeb, zároveň však chce podnik provést řadu úsporných opatření. Jde například o snížení režijních nákladů nebo rozložení některých investic v čase. To by se však nemělo týkat investic do vozového parku či do rozvoje údržbové základny.

"Podnikatelský plán směřuje k tomu, abychom se na konci letošního roku maximálně přiblížili k černé nule. Dokud tu bude Covid, máme jen omezené možnosti, jak zvýšit výnosy. Úspory proto budeme hledat napříč všemi činnostmi, budeme nově nastavovat některé procesy a hledat případné duplicity," uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČD Ivan Bednárik. Plán je podle něj nastaven tak, aby reflektoval fungování celé skupiny a jejich jednotlivých firem.

Jednou z variant úsporných opatření je možné snižování mezd smluvních zaměstnanců a propuštění části z nich. Podnik o tomto kroku zatím nerozhodl, byl však tématem dnešního jednání dozorčí rady. "Pokud k jejich (smluvních zaměstnanců - pozn. ČTK) snižování management přistoupí, a to čistě z důvodu nutnosti úspory nákladů, mělo by to být na základě individuálního přístupu a mělo by se to týkat především administrativních pracovníků s vyššími příjmy. Plošné propouštění, ani plošné snížení smluvních mezd nepodporujeme. Nechceme přijít o odborníky, kteří nám po návratu do standardního stavu budou chybět" řekl šéf rady Pavel Kysilka. Většiny zaměstnanců s tarifní mzdou by se šetření ale dotknout nemělo.

Kysilka upozornil, že epidemiologická situace a tím i vývoj na trhu bude i letos těžko předvídatelná. Je tak podle něj nutné, aby společnost podnikatelský plán průběžně vyhodnocovala a aktualizovala.

Celková ztráta skupiny Českých drah bude za loňský rok zřejmě v řádech několika miliard korun, v předchozích letech přitom podnik hospodařil se ziskem. Ke ztrátám vedl především obří pokles poptávky cestujících. Ta například na jaře klesla téměř na desetinu a na podzim pak přibližně na pětinu běžného zájmu.

Společnost kvůli krizi v závěru loňského roku provedla změny ve vedení, kdy Václava Nebeského v čele společnosti nahradil tehdejší šéf ČD Cargo Ivan Bednárik. Ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) změny vysvětlil potřebou posílení krizového finančního řízení společnosti.