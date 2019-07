CBA: Za dvojí kvalitu potravin mohou ceny obchodních řetězců

Šumperk - Za rozdílnou kvalitu potravin prodávaných ve stejném obalu v Česku a jiných evropských zemích může podle předsedy maloobchodního Družstva CBA Romana Mazáka tvrdá cenová politika velkých obchodních řetězců na tuzemském trhu. Podle něj se pak promítá v odlišném složení potravin. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR s tím ale nesouhlasí a tvrdí, že za rozdílnou kvalitu potravin nesou odpovědnost jedině jejich výrobci.

Šumperské Družstvo CBA sdružuje přes tisíc menších prodejen po celém Česku. Aby velké obchodní řetězce přilákaly do svých supermarketů a hypermarketů co nejvíce zákazníků, kladou podle Mazáka důraz na co nejnižší ceny potravin. "Právě to je důvod, proč je nakonec výsledná kvalita některých potravin nižší než v sousedních zemích. Požadavku řetězců na co nejnižší cenu se snaží vyhovět nadnárodní výrobci a spolu se snižováním nákladů tak klesá i kvalita konečného výrobku," řekl ČTK Mazák.

Mazák připomněl, že někteří výrobci potravin se snaží rozdílnou kvalitu obhajovat specifickými chutěmi českých spotřebitelů. "Ačkoliv je možné, že Češi určité chutě preferují více a některé méně, rozhodně to nesouvisí s horší kvalitou výrobku," míní Mazák.

Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy obchodní řetězce za dvojí kvalitu potravin nemůžou, což potvrdila i nedávno zveřejněná studie Evropské komise. "Jasně ukázala, že problém dvojí kvality je problémem výrobců, kteří jediní nesou odpovědnost za rozhodnutí vyrábět různé verze svých výrobků. Máme tedy potvrzeno, že řada potravinářů využívá toho, že lidé věří západním značkám a nezkoumají, jestli složení skutečně odpovídá tomu, co zákazníci očekávají," sdělil ČTK Prouza.

Velcí nadnárodní výrobci potravin mají podle Prouzy sílu rozdělit jednotný evropský trh na různé části a bránit tomu, aby český obchod na svých pultech mohl mít takovou verzi potravin, kterou považuje pro své zákazníky za nejlepší. "Je proto nejvyšší čas, aby si tohle všechno přiznalo i české ministerstvo zemědělství a konečně přestalo hájit ty, kteří v hezkém kabátě nabízejí potraviny druhé kvality," uvedl Prouza.

Dvojí kvalita potravin se podle Mazáka výrazně méně vyskytuje na nezávislém trhu s potravinami, který preferuje české výrobce. Prouza ovšem upozornil, že také velké obchodní řezce stále více spolupracují s českými dodavateli potravin. "Z našich statistik vyplývá, že obrat s českými dodavateli potravin dosahuje v rámci jednotlivých řetězců až 77 procent a mohlo by to být ještě výrazně více, jen kdyby bylo k dispozici dost českých potravin. Export lokálních českých produktů přes jednotlivé řetězce činí kolem 20 miliard korun ročně," dodal Prouza.

Vláda v květnu schválila zákaz prodeje potravin v různé kvalitě, ale stejném obalu v Česku a v jiných evropských zemích. Za porušení novinky v novele zákona o potravinách bude podle návrhu ministerstva zemědělství hrozit pokuta až 50 milionů korun. Návrh ještě musí schválit zákonodárci.