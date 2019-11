CBA: Novela významné tržní síly může zdražit potraviny v obchodech

Šumperk - Zdražit potraviny zejména v menších obchodech může podle předsedy Družstva CBA Romana Mazáka chystaná novela zákona o významné tržní síle, podle které by provozovatelé prodejen museli revidovat většinu dodavatelských smluv. "Pokud by se nepodařilo v nových smlouvách dojednat současné podmínky, což sami považujeme za prakticky nemožné, znamenalo by to zdražení zhruba o deset procent," řekl ČTK Mazák. Družstvo CBA v Česku sdružuje přes tisíc menších prodejen.

Malí obchodníci mohou podle Mazáka na nevýhodné podmínky v podobě vysokých nákupních cen při jednání s dodavateli o změně smluv buď přistoupit, nebo je odmítnout. "Druhá varianta však znamená nedostupnost některých populárních produktů a odliv zákazníků jinam," upozornil Mazák, podle kterého by pak hrozilo zavírání malých prodejen.

Návrh novely zákona o významné tržní síle, který je zatím v připomínkovém řízení, podle Mazáka vůbec nezohledňuje postavení velkých výrobců potravin zejména vůči menším obchodníkům. "Nadnárodní společnosti na ně přitom často uplatňují jiné podmínky než u řetězců, se kterými mohou spolupracovat ve více zemích," uvedl.

Novela tak podle Mazáka nepočítá s ochranou malých prodejen potravin. "Zarážející je to o to víc, že by měla sloužit k implementaci evropské směrnice o nekalých obchodních praktikách. V ní je doslova uvedeno, že se zabývá celým dodavatelsko-odběratelským řetězcem," řekl Mazák, podle nějž by novela měla být přepracována.

Při zohledňování významné tržní síly u výrobců a obchodníků by se podle něj měl klást větší důraz na výši jejich obratu. "Výrobce disponuje významnou tržní silou již od obratu nad miliardu korun. Lze to vyvodit z dlouholetého vyjednávání, kdy se dodavatelé i s touto výší obratu snaží tlačit obchodníky do nevýhodných podmínek," podotkl Mazák.

V případě obchodníků pak lze o významné tržní síle podle něj hovořit až při obratu nad deset miliard korun. "Pod touto hranicí se totiž v současnosti pohybují prakticky všechny subjekty nezávislého trhu a žádný z nich nemá šanci dosáhnout u výrobců na lepší podmínky," řekl.

Novelu zákona o významné tržní síle po Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) nedávno kritizovala také Hospodářská komora ČR, která vyzvala ministerstvo zemědělství k jejímu stažení a přepracování. Úřad podle ní nevyhodnotil dopady na podnikatele, kteří by museli upravit miliony smluv, což by si vyžádalo náklady v řádu stovek milionů korun. Potravinářská a Agrární komora s tím ale nesouhlasí.

Prezident SOCR Tomáš Prouza upozornil, že slevové akce u velkých obchodních řetězců se budou kvůli nové regulaci reálně rušit. Podle Mazáka je to ale mylné tvrzení. "Velké řetězce totiž jen zkouší, kdo si za běžnou cenu koupí předražené zboží a následně dají výraznou slevu. Na té je krásně vidět, jak je běžně zboží předraženo. V normální menší prodejně přitom člověk koupí zboží téměř za akční cenu řetězců, někdy i pod ní," uvedl.