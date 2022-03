ČBA: Banky začínají nabízet ukrajinským uprchlíkům účty zdarma

Praha - Ukrajinští uprchlíci si ode dneška mohou zřídit bankovní účet zdarma ve stanu přímo před Kongresovým centrem v Praze, díky kterému budou moct dostat bezhotovostně dávky mimořádné okamžité pomoci. Podobně tomu bude postupně i u asistenčních centrech v dalších městech. ČTK to řekl Radek Šalša, šéf komunikace České bankovní asociace, která s ministerstvem práce a sociálních věcí iniciativu připravila. Ukrajinci mohou získat buď klasickou, nebo virtuální platební kartu. V Kongresovém centru je středisko pomoci uprchlíkům pro hlavní město a Středočeský kraj.

Dávka mimořádné okamžité pomoci, o kterou mohou ukrajinští uprchlíci v ČR nyní žádat úřady práce a která jim má pomoci zajistit základní potřeby, činí u dospělých 2490 korun, tedy existenční minimum. Dětem se poskytuje jejich životní minimum podle věku od 1970 do 2770 korun.

"Účet zdarma nabízejí všechny banky. Šest bank je v asistenčních centrech přímo. Mělo by to ulevit úřadům práce," uvedl Šalša. Uprchlíci by měli dostat v hotovosti jen první dávku, pak už jedině na účet. "Musí tedy účty mít a s tím my chceme pomoct. Banky nejsou jen v Praze. Například dnes se něco podobného otevírá i v Ostravě a další města budou přibývat. Čekáme vždy, až nás o to jednotlivá krajská centra požádají, a to z důvodu jejich lepší organizace místa. Lidé se na mobilních pobočkách domluví ukrajinsky, na místě budou tlumočníci," dodal Šalša.

"Dnes otevíráme mobilní pobočky v asistenčních centrech v Ostravě a Praze, příští týden otevřeme v Českých Budějovicích, Karlových Varech a Liberci a jednáme s dalšími regionálními centry," řekl ČTK mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. Smyslem mobilních poboček je otevřít uprchlíkům na místě účet, aby mohli čerpat podporu bezhotovostně a nezatěžovali infrastrukturu úřadů práce. "Od začátku vojenské agrese proti Ukrajině si u nás otevřelo účet více než tisíc ukrajinských uprchlíků," podotkl.

U ČSOB si v rámci nového balíčku založilo účet přes 17.000 ukrajinských občanů. "Nově jim nabízíme otevření běžného účtu s několika výhodami, včetně finanční pomoci 2500 Kč na nově založený účet, a to na základě předložení cestovního pasu. K účtu dále dostanou do tří dnů platební kartu zdarma, mohou si zřídit jeden devizový účet v eurech nebo dolarech bez měsíčního paušálního poplatku a vkládat hotovost na tento účet zdarma," uvedl mluvčí banky Patrik Madle.

Do konce tohoto týdne bude podle Hrubého spořitelna vědět, zda nalezla řešení, jak měnit hřivny v hotovosti. "Pokud ho nenalezneme, velmi pravděpodobně nabídneme uprchlíkům alespoň nějakou formu minimální finanční kompenzace. Každopádně uprchlíci s ukrajinskými platebními kartami mohou bez problémů vybírat české koruny z bankomatů," poznamenal. Ukrajinští uprchlíci v Česku si počátkem týdne prakticky nemohli směnit svoji hotovost v ukrajinských hřivnách za české koruny. Postupně ale začaly směnárny směnu nabízet.

Mimořádná okamžitá pomoc patří mezi dávky hmotné nouze a vyplácí se jednorázově. Nahradit by ji měla humanitární dávka 5000 korun, kterou by dostávali lidé s vízem ke strpění. Dávku by pak mohli v případě potřeby pobírat ještě dalších pět měsíců. Zákon schválila Sněmovna a dnes i Senát. Nyní dostane normu k podpisu prezident.

Ruská invaze na Ukrajinu začala 24. února. Ministerstvo vnitra od té doby udělilo v ČR téměř 180.000 víz určených pro lidi zasažené ruskou invazí na Ukrajinu. Cizinecké policii se nahlásilo skoro 100.000 uprchlíků, kteří mnohdy zůstávají v Česku úplně bez peněz. O mimořádnou dávku okamžité pomoci požádalo k pondělí pracovní úřady podle mluvčí Kateřiny Beránkové přes 66.000 uprchlíků z Ukrajiny.