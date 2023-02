Çavuşoglu: Ankara brzy obnoví jednání s Finskem a Švédskem o vstupu do NATO

Ankara - Šéf turecké diplomacie Mevlüt Çavuşoglu vyzval amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena po jednání v Ankaře, aby v Kongresu podpořil a uspíšil prodej stíhaček F-16 Turecku. Poděkoval mu rovněž za pomoc po ničivém zemětřesení. Blinken zdůraznil, že USA usilují o rychlý vstup Švédska a Finska do NATO a že obě země už udělaly konkrétní kroky, které Turecku slíbily za souhlas se vstupem do aliance. Çavuşoglu zopakoval, že Ankara je nepovažuje za dostatečné. Uvedl ale také, že pozastavená jednání Turecka se Švédskem a Finskem ohledně jejich vstupu do NATO budou "brzy" obnovena v Bruselu. Informovala o tom agentura Reuters.

"Spojené státy silně podporují co nejrychlejší rozšíření NATO o severské země," řekl dnes Blinken na tiskové konferenci v Ankaře. Jeho turecký protějšek v této souvislosti uvedl, že spojenci v Severoatlantické alianci by měli silněji naléhat zejména na Švédsko, aby udělalo více k získání souhlasu Ankary s jeho vstupem do NATO.

Na otázku, zda Ankara schválí rozšíření NATO o dvě skandinávské země do červencového summitu aliance, Çavuşoglu odpověděl, že Stockholm musí podniknout další kroky. Podle Reuters západní země doufají, že přijetí severských zemí do aliance by mohlo být dokončeno právě do summitu NATO, který se koná v 11.a 12. července v litevském Vilniusu. Poslední dvě země, které vstup Švédska a Finska neratifikovaly, jsou Turecko a Maďarsko.

"Švédsko změnilo zákon, ale vidíme, že různé aktivity, včetně financování terorismu či jeho propagandy ve Švédsku, pokračují," uvedl dnes turecký ministr zahraničí. "Pokud ale udělají kroky, která přesvědčí náš parlament a náš lid, mohl by být v tomto směru vývoj," dodal. Poté uvedl, že pozastavené rozhovory se Švédskem a Finskem budou v Bruselu "brzy" obnoveny. Podle Reuters jde o jasný signál uvolnění napětí mezi Stockholmem a Ankarou.

Vyjádření šéfa turecké diplomacie přivítal švédský ministr zahraničí Tobias Billström, který to označil za "dobrou zprávu". "Jsme samozřejmě připraveni rozhovory obnovit," řekl Billström novinářům v Bruselu. Švédská média v této souvislosti připomněla, že jednání by mohla být obnovena 16. března, kdy Švédsko jako předsednická země EU pořádá dárcovskou konferenci pro oběti zemětřesení v Turecku a Sýrii.

Podle deníku Daily Sabah Çavuşoglu také kritizoval Spojené státy za podporu kurdských milic v Sýrii, které Ankara považuje za teroristy, ale které mezinárodní alianci v čele s USA za občanské války v Sýrii výrazně pomohly v boji proti teroristické organizaci Islámský stát (IS). Právě kurdská otázka je jedním z témat, kvůli nimž Ankara blokuje vstup Švédska do aliance. Požaduje totiž od Stockholmu vydání i řady Kurdů, které viní ze spolupráce s teroristickými organizacemi, což ale oni odmítají.

Stran dodávek stíhaček F-16 Turecku Blinken dnes uvedl, že americká vláda ho podporuje. Dodal ale, že nemůže sdělit žádný oficiální termín schválení a dodání. Çavuşoglu řekl, že dodáním amerických stíhaček by se nemělo podmiňovat schválení rozšíření NATO Tureckem. "Jsou to dvě rozdílné věci," řekl turecký ministr.

Blinken zahájil v neděli podle deníku Daily Sabah svou první cestu do Turecka v úřadu amerického ministra zahraničí. V neděli spolu s Çavuşogluem navštívil oblasti postižené zemětřesením ze 6. února a slíbil Turecku další pomoc. Už krátce po zemětřesení oznámily USA pomoc 85 milionů dolarů (1,9 miliardy Kč), v neděli Blinken uvedl, že Washington přispěje dalšími 50 miliony dolarů na nouzovou podporu uprchlíkům a 50 miliony dolarů na další humanitární pomoc. Spojené státy poslaly po zemětřesení také záchranáře, zdravotní materiál či techniku na odstraňování sutin.

Agentura Anadolu dnes bez podrobností z jednání informovala, že Blinken asi hodinu jednal za zavřenými dveřmi s prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem, setkali se v salonku na ankarském letišti. Šéf americké diplomacie z Turecka letí do Řecka, kde se má setkat mimo jiné s předsedou řecké vlády Kyriakosem Mitsotakisem.