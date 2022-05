Cavendish si při návratu na Giro dospurtoval pro 16. etapové vítězství

Balatonfüred (Maďarsko) - Třetí etapu Gira d'Italia vyhrál v hromadném spurtu britský cyklista Mark Cavendish. V čele průběžného pořadí je dál Nizozemec Mathieu van der Poel.

Cavendish, který startuje na Giru po devíti letech, si připsal 16. etapový triumf v tomto závodě. Šestatřicetiletý exmistr světa za sebou po 201 kilometru ve finiši v Balatonfüredu nechal další spurtérská esa Francouze Arnauda Démarea a Kolumbijce Fernanda Gaviriu.

Pro Cavendishe to bylo 160. vítězství v kariéře, díky kterému se osamostatnil na pátém místě historického pořadí, o něž se dosud dělil s Irem Seanem Kellym. Před jezdcem stáje Quick-Step Alpha Vinyl jsou už jen Belgičan Roger de Vlaeminck s Italem Mariem Cipollinim (oba 161) a Belgičané Rik van Looy (162) s nedostižným Eddym Merckxem (283).

"Mám z toho radost. Je to prima. Chtěli jsme v tom prvním spurtu uspět a povedlo se," uvedl Cavendish. "Máme tady půlku týmu do hor a druhou půlku do spurtu. Všichni se na tom podíleli. S Ballerinim, Van Lerberghem a Morkym (Mörkövem) tu máme skvělé jezdce do finiše a dneska se to potvrdilo," liboval si britský jezdec.

Van der Poel, který ve finiši ve stoupání ovládl úvodní etapu, se zapojil do spurtu i tentokrát v růžovém dresu. Snažil se rozjet finiš pro kolegu z týmu Alpecin-Fenix Itala Jakuba Mareczka, který skončil pátý. Van der Poel dojel sedmnáctý.

"Jakub se na posledním kruháku neudržel za mnou a zůstal trochu vzadu. Měli jsme na víc, ale v dalších dnech budeme mít další příležitosti," řekl nizozemský závodník, který vede o 11 sekund před Britem Simonem Yatesem.

Český cyklista Jan Hirt obsadil v hlavním poli 39. místo, celkově mu patří 54. příčka.

Po třech etapách v Maďarsku následuje v pondělí volný den. V úterý přijdou na řadu první kopce, cíl 172 km dlouhé etapy je na Etně.

Giro d'Italia - 3. etapa (Kaposvár - Balatonfüred, 201 km):

1. Cavendish (Brit./Quick-Step Alpha Vinyl) 4:56:39, 2. Démare (Fr./Groupama-FDJ), 3. Gaviria (Kol./SAE Team Emirates), 4. Girmay (Erit./Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), 5. Mareczko (It./Alpecin-Fenix), 6. Theuns (Belg./Trek-Segafredo), 7. Consonni (It./Cofidis), 8. Ewan (Austr./Lotto-Soudal), 9. Dainese (It./DSM), 10. Bauhaus (Něm./Bahrajn Victorious), ...39. Hirt (ČR/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) všichni stejný čas.

Průběžné pořadí: 1. Van der Poel (Niz./Alpecin-Fenix) 9:43:50, 2. S. Yates (Brit./BikeExchange-Jayco) -11, 3. Dumoulin (Niz./Jumbo-Visma) -16, 4. Sobrero (It./BikeExchange-Jayco), 5. Kelderman (Niz./Bora-hansgrohe), 6. Tulett (Brit./Ineos Grenadiers) všichni -24, 7. Foss (Nor./Jumbo-Visma), 8. Mollema (Niz./Trek-Segafredo) oba -28, 9. Bilbao (Šp./Bahrajn Victorious), 10. Schmid (Švýc./Quick-Step-Alpha Vinyl) oba -29, ...54. Hirt -1:24.