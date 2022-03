Cathay Pacific plánují nejdelší let na světě, aby se vyhnuly ruskému nebi

Hongkong - Aerolinky Cathay Pacific Airways plánují změnit trasu svého pravidelného letu mezi New Yorkem a Hongkongem tak, aby se vyhnul ruskému vzdušnému prostoru. To by znamenalo, že tento let se stane nejdelším komerčním letem pro osobní přepravu na světě, uvedla ve své zprávě agentura Bloomberg. Doposud se titulem provozovatele nejdelšího komerčního letu na světě pyšní Singapore Airlines.

Po přesměrování má být délka trasy letu z newyorského letiště Johna F. Kennedyho přes Atlantický oceán, Británii, jižní Evropu a střední Asii 16.618 kilometrů. Délka trasy Singapore Airlines mezi New Yorkem a Singapurem podle údajů FlightRadar24 činí 15.394 kilometrů a let trvá přibližně 17 a půl hodiny. Let Cathay má trvat přibližně 17 hodin.

Cathay obvykle létají na této trase nad Arktidou a ruským vzdušným prostorem. Délka trasy je nyní téměř 13.000 kilometrů a let trvá v průměru zhruba 15 hodin.

Mnoho asijských aerolinek se nyní vyhýbá Rusku kvůli konfliktu na Ukrajině. Japan Airlines přesměrovaly svůj let z Tokia do Londýna a místo přes Sibiř létají přes Aljašku a Kanadu. Délka letu se tak prodloužila o čtyři a půl hodiny na téměř 12 hodin. Takové změny však budou zřejmě jen dočasné vzhledem k současným vysokým cenám pohonných hmot.

Letecké společnosti ale i přes vysoké ceny pohonných hmot plánují řadu mimořádně dlouhých letů. Qantas Airways stále uvažují o zahájení 20hodinových letů ze Sydney do Londýna a New Yorku, jejichž spuštění odložila pandemie. Aerolinky Air New Zealand minulý týden představily novou mimořádně dlouhou linku mezi Aucklandem a New Yorkem a Qantas v pondělí uvedl, že bude létat mezi Melbourne a Dallasem. Lety s délkou přes 14.000 kilometrů mají být zahájené ještě letos.