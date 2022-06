Částka k dofinancování sociálních služeb by mohla být jasná do konce června

Praha - Částka k dofinancování sociálních služeb by mohla být jasná do konce měsíce. Dohoda na ní zatím není, dál se o ní jedná, řekl dnes novinářům ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Na jednání sněmovního sociálního výboru uvedl, že částka by se mohla pohybovat mezi 3,2 miliardy a 4,4 miliardy korun. Dotace na péči o postižené, seniory a další potřebné se letos i přes zdražování proti loňsku snížily. Poskytovatelé služeb si stěžují na nedostatek peněz, žádají doplacení. Podle opozičního hnutí ANO chybí 4,5 miliardy korun.

"Jednání se uskutečňují a ještě uskutečňovat budou. Finální rozhodnutí ještě není dohodnuté," řekl Jurečka. Před dvěma týdny ČTK odpověděl, že dohoda s ministerstvem financí na částce k dofinancování by měla být zhruba do dvou týdnů.

Zvýšené výdaje kvůli inflaci a dopadům války na Ukrajině se promítnou do novely státního rozpočtu. Ministerstvo financí chce její návrh kabinetu předat v červenci. Jurečka ve výboru upřesnil, že ministerstvo by na novelu nečekalo a vydalo by se cestou rozpočtového opatření, aby mohlo peníze uvolnit již v létě. Kraje by tak mohly rozhodnout o rozdělení dotací podle ministra začátkem září.

Stát za péči, kterou neposkytuje sám, platí dotacemi. Peníze ministerstvo posílá krajům, které je rozdělují poskytovatelům služeb. Minulý rok do dotací podle důvodové zprávy k nedávné novele vyhlášky o cenách péče putovalo 22,15 miliardy korun. Letos to má být 20,4 miliardy. Výpadek měly podle plánů resortu dorovnat vyšší úhrady od klientů a také navýšení příspěvků na péči lidem ve vážném stavu, kteří žijí v domovech. Vedení krajů už před několika měsíci upozorňovala na to, že nedostatek peněz bude hlavně na péči a pomoc v terénu. Poskytovatelé uvádějí, že budou muset omezit provoz a propouštět.

Jurečka dnes novinářům řekl, že problém s nedostatkem peněz řeší. Podle ministra jsou vysokou inflací i jinými záležitostmi "nejvíce bity" terénní a poradenské služby. "A těm pomůžeme, to rozhodně platí. Já chci mít, řekněme, do konce června tu částku, aby věděli (poskytovatelé), s jakou finanční podporou do konce roku mohou počítat. Jde mi o to, aby byly zachovány služby a nikdo nemusel tu práci opouštět," řekl ministr.

Ministerstvo před nedávnem zveřejnilo výsledky dotačního řízení pro celostátní a nadregionální poskytovatele. Organizace si na ranou péči, osobní asistenci, pečovatelskou službu, terénní programy, poradenství či aktivizační služby rozdělí 1,08 miliardy korun. Loni dostaly 1,14 miliardy Kč. Podle šéfa Národní rady osob se zdravotním postižením Václava Krásy podpora klesla většině příjemců. O jejím krácení se organizace dozvěděly teprve nedávno a rada má pro letošek dostat o čtvrtinu peněz méně než loni, dodal Krása. Podle Asociace rané péče je situace kvůli snížení dotací a zdražování kritická a hrozí kolaps pomoci rodinám s handicapovanými dětmi, protože pro některé poskytovatele může být letošní finanční propad likvidační.

Podle expertů na sociální problematiku jsou sociální služby v Česku dlouhodobě podfinancované. O dodatečné doplacení žádají poskytovatelé každý rok.

Podle poslance a stínového ministra práce opozičního hnutí ANO Aleše Juchelky teď službám chybí 4,5 miliardy korun. "Organizace už dodýchávají," řekl před nedávnem Juchelka. Podle něj schází peníze hlavně na výdělky.