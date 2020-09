Části obchodníků po znovuzavedení roušek klesla návštěvnost

Praha - Některé obchody a nákupní centra zaznamenaly po znovuzavedení roušek pokles návštěvnosti. Centra i sami prodejci dodržují nařízená opatření, někde je nad rámec ministerských nařízení zpřísnili. Vyplývá to z ankety mezi prodejci a zjištění ČTK. Podle předsedy českého výboru Asociace nákupních center Jana Kubíčka by se nemělo uvažovat o opětovném uzavření center. Výpadek tržeb by mohl mnohým obchodníkům způsobit existenční problémy, což by se projevilo i na příjmech státní pokladny, sdělil ČTK.

Povinnost mít zakrytá ústa a nos v obchodech a nákupních centrech začala platit nejprve od 9. září v hlavním městě, o den později se rozšířila na všechny uzavřené prostory v celé republice. V návaznosti na restrikci zaznamenaly pokles návštěvnosti prodejny Yves Rocher. Podle PR manažerky firmy Barbory Záhorákové se návštěvnost snížila o 30 až 40 procent, uvedla.

Pražská Fashion Arena Prague Outlet těží podlé své ředitelky Lenky Čapkové z výhody, že je venkovním centrem. Po znovuotevření v dubnu evidovalo centrum podle ní zhruba stejnou návštěvnost jako loni. V září ale také zaznamenala nižší počet návštěvníků. Lze to podle ní přisuzovat strmě stoupacímu počtu potvrzených případů koronaviru mezi obyvateli Prahy. "Samozřejmě nám chybí zahraniční turisté, ale do značné míry je nahradili Češi, kteří omezili cestování do zahraničí. V některých týdnech jsme dokonce zaznamenali návštěvnost vyšší než ve stejný čas loni," řekla.

Fashion Arena podle Čapkové rozšířila instalaci bezdotykových stojanů s dezinfekcí. Dodržuje i další bezpečnostní a hygienická pravidla a nabádá k tomu také zákazníky, uvedla dále. Pražské centrum Westfield Chodov nově testuje podle své marketingové manažerky Petry Valentové dezinfekční rám a autonomního dezinfekčního UV robota. Dezinfekční robot podle ní přispěje k zajištění čistoty kontaktních ploch, jakými jsou bankomaty, zábradlí a hlavně restaurační zóna, která je velmi členitá, vysvětlila. Některé obchody podle zjištění ČTK znovu omezují počet nakupujících v jeden čas v obchodech. O maximálním počtu zákazníků informují u vstupu do prodejny.

Majitelé nákupních center podle Kubíčka vnímají zhoršení epidemiologické situace. Centra podle něj dbají nařízení a pravidelně komunikují s hygienickými stanicemi. Při zavádění bezpečnostních opatření by se ale měla zkoumat účelnost a jejich skutečný přínos. "Narozdíl od situace na jaře dnes daleko lépe známe chování viru a o jeho přenosu máme daleko více dostupných informací. Nákupní centra jsou bezpečná, moderní a kontrolovaná prostředí, která nepatří mezi riziková místa přenosu nákazy. Debatu o potenciálním znovu uzavření center tak považujeme za zcela neracionální a irelevantní," uvedl. Výpadek příjmů by obchodníky poškodil především v předváčnoním období. Vánoce podle něj pro mnoho obchodníků znamenají až polovinu ročních tržeb.

Vládní rada pro zdravotní rizika se dnes shodla, že od pondělí by měl být vyhlášen nouzový stav. Ve středu ho ještě musí schválit vláda, opoziční strany tento krok ale kritizují. Opatření, která by v nouzovém stavu měla být zavedena, slíbil ministr zdravotnictví Roman Prymula představit ve středu.