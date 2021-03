Části Německa zastavují očkování AstraZenekou pro mladší 60 let

Berlín - Německo se bude řídit doporučením očkovací komise nepoužívat vakcínu proti nemoci covid-19 od britsko-švédského konsorcia AstraZeneca pro osoby mladší 60 let. Po jednání s ministrem zdravotnictví Jensem Spahnem a spolkovými zeměmi to večer prohlásila kancléřka Angela Merkelová, podle které není možné závěry očkovací komise ignorovat. Opatření není zákazem, lidé mladší 60 let se po konzultaci s lékařem mohou tímto preparátem nechat očkovat, uvedl Spahn. Imunizaci uvedeným přípravkem mezitím kvůli několika případům mozkové žilní trombózy pozastavily Berlín, Braniborsko a Severní Porýní-Vestfálsko. Souvislost s očkováním ale prokázána dosud nebyla.

"Všichni víme, že očkování je naším hlavním prostředkem v boji s koronavirem. Všichni také víme, že očkování je založeno na základním principu, kterým je důvěra," vysvětlila Merkelová, proč se vláda po jednání se spolkovými zeměmi rozhodla řídit se doporučeními očkovací komise Stiko.

Komise, která působí při Institutu Roberta Kocha (RKI), což je německý úřad pro prevenci a potírání nemocí, dnes doporučila používat AstraZeneku jen u osob, kterým je přes 60 let. Použití pro osoby pod touto věkovou hranicí považuje za možné "po posouzení ze strany lékaře, individuálním přijetí rizika a důkladném vysvětlení". Tento závěr Merkelová na večerní tiskové konferenci citovala.

Stiko v prohlášení rovněž uvedla, že do konce dubna chce vypracovat podrobné doporučení pro postup v případech, kdy lidé mladší 60 let již první dávku této vakcíny dostali a nyní by měli dostat druhou. Spahn k tomu poznamenal, že lidé pod hranicí 60 let se mohou sami po konzultaci s lékařem rozhodnout, zda AstraZeneku chtějí, nebo zda ji odmítnou.

Institut Paula Ehrlicha (PEI), který v Německu funguje jako lékový regulátor, eviduje 31 případů mozkové žilní trombózy mezi 2,7 milionu osob naočkovaných vakcínou společnosti. Na možnou souvislost upozorňuje několik lékařů, mimo jiné i Leif Erik Sander z prestižní berlínské kliniky Charité. "Je to vzácná, ale velmi vážná komplikace," uvedl.

Virolog Klaus Überla, který je členem Stiko, považuje dnešní rozhodnutí komise za správné. "Data vypovídají o souvislosti mezi očkováním žen mladších 55 let a výskytem mozkové žilní trombózy u těchto žen," vysvětlil Überla.

Německo kvůli podezřelým případům mozkové žilní trombózy v polovině března dočasně pozastavilo imunizaci AstraZenekou, ale po kladném závěru Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), která vedlejší účinky preparátu prověřovala, toto očkování po několika dnech znovu obnovilo. Stejně postupovalo i několik dalších evropských zemí.