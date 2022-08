Části letadel L-39NG se budou vyrábět na Slovensku, dohodlo se Aero a firma LOTN

Kuchyňa (Slovensko) - Výrobce letadel Aero Vodochody uzavřel dohodu o strategické spolupráci se státní slovenskou firmou Letecké opravovne Trenčín (LOTN), která se týká kromě jiného výroby části strojů L-39NG na Slovensku. ČTK to řekl prezident a výkonný ředitel Aera Viktor Sotona. Projekt je součástí plánu české firmy zvýšit výrobu zmíněných letounů.

Na Slovensku se budou pro L-39NG vyrábět špičky letadel, brzdící štíty, dále by to pak měly být zadní části trupu a externí palivové nádrže. Aero a LOTN už loni uzavřely memorandum o vzájemné spolupráci.

"Aero trápí nedostatek lidí. Rozjeli jsme výrobu (strojů) NG. V dnešním taktu máme 12 letadel za rok. Začali jsme navyšovat výrobu od roku 2024 na 17 letadel. Máme ještě větší ambici, chtěli bychom jít až do taktu 24 letadel ročně," uvedl Sotona.

S ohledem na plánované zvýšení produkce L-39NG, jehož sériová výroba začala loni, bude muset mít firma podle Sotony dvě paralelní výrobní linky. Společnost chce částečně druhou linku realizovat v Trenčíně případně v kunovické společnosti Aircraft Industries (dříve LET Kunovice). "Vracíme se zpátky tam, kde to bylo před desítkami let, kdy tady byl československý průmysl,“ řekl Sotona.

Dohoda mezi Aerem a LOTN zahrnuje nejen přímou výrobní spolupráci, ale také oblast podpory životního cyklu zmíněného letadla a jeho přizpůsobení pro případného slovenského zákazníka. Podle Sotony by dohoda s LOTN mohla pomoci české firmě prosadit se na slovenském trhu se stroji L-39NG. Slovensko dříve projevilo zájem o nákup cvičných letadel.

Majoritním vlastníkem Aera je maďarská společnost SI 13 Aero Zrt. Menšinový podíl ve výrobci letadel má česká společnost Omnipol.