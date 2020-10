Části invalidních důchodců a postižených dětí pošle stát roušky

Praha - Část invalidních důchodců a děti s průkazem postižených dostanou do schránek pět roušek a respirátor. Doručí jim je Česká pošta. Schválila to dnes vláda. Na svém twitteru to oznámila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle jejího vyjádření by ochranné pomůcky mělo dostat asi 185.000 lidí.

Vláda už dřív nechala rozeslat roušky a respirátor osobám nad 60 let. Pracovníci pošty pomůcky vybalili z původního balení a dávali je do obálek po pěti. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) tak pošta porušila stanovené požadavky na zacházení se zdravotnickými prostředky. Maláčová před koncem září řekla, že jakmile se spor o distribuci vyřeší, vláda se k plánu poslat pomůcky invalidním penzistům a handicapovaným vrátí. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) už dřív uvedl, že se materiál už nebude rozesílat v papírových obálkách.

"Distribuce ochranných pomůcek lidem s handicapem může začít! Dohodu o tom, že roušky a respirátor dostanou invalidé ve 3. stupni (169.633 lidí) a lidé s průkazem ZTP nebo ZTP/P mladší 18 let (15.169 lidí), jsme dnes na vládě potvrdili," sdělila Maláčová.

Roušky a respirátory poskytne Správa státních hmotných rezerv. Ministerstvo podle svého tiskového oddělení zajistí distribuci. "Samotné doručení bude realizováno shodným postupem jako v případě jiných písemností doručovaných klientům resortu, a to s využitím stávajících smluv uzavřených za tímto účelem s Českou poštou," uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě. Dodalo, že pošta zásilky nejen doručí, ale má na starosti také "kompletaci". Ochranné prostředky tak bude i balit. Podle tiskového oddělení bude postupovat "za přísného dodržení všech nezbytných hygienických opatření a rovněž pod dohledem hygienika".

Roušky a respirátor jsou jednorázové. Používat se mají několik hodin. Ochranu tak ohrožení lidé dostanou zhruba na týden. Někteří experti krok vlády kritizovali už v době, kdy rozhodla o rouškách pro lidi nad 60 let. Označili to za populistické gesto. Za pomoc by považovali spíš poskytnutí balení s 50 či sto kusy těm, kteří si nemohou ochranné pomůcky obstarat sami. Tento názor měli i někteří opoziční politici.