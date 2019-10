Částečné výsledky potvrzují volební výhru polské vládnoucí strany

Varšava - Polská vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) v nedělních parlamentních volbách zatím získává 49,3 procenta hlasů. Uvedla to dnes ráno státní volební komise po sečtení více než 42 procent hlasovacích lístků. Potvrzují se tak odhady výsledků, které byly zveřejněné v neděli večer hned po uzavření volebních místností a které ukázaly, že národně-konzervativní formace bude zřejmě moci samostatně vládnout i další čtyři roky.

Podle průběžných výsledků má největší opoziční uskupení, proevropská Občanská koalice, 22,3 procenta hlasů. Na třetím místě skončila Levice s necelými 11 procenty hlasů. S ní se po pěti letech vrací do Sejmu, dolní komory parlamentu, Svaz demokratické levice. Do Sejmu se dále dostali lidovci ve spojenectví s protisystémovým hnutím Kukiz´15, které podpořilo 9,8 procenta voličů a pravicová, euroskeptická Konfederace s 6,6 procenta hlasů.

Přes 49 procent hlasů získalo PiS také ve volbách do senátu, horní komory parlamentu.

Při posledních volbách konaných před čtyřmi lety PiS podpořilo při hlasování do Sejmu 37,6 procenta lidí, Občanskou platformu, která nej nejsilnějším uskupením současné Občanské koalice, 24 procent voličů.

Vláda PiS během uplynulých čtyř let, kdy se polské ekonomice dařilo, zavedla štědré sociální programy, jako jsou třinácté důchody pro seniory nebo přídavky ve výši 500 zlotých na dítě, zvýšila minimální mzdu nebo snížila věk odchodu do důchodu. Kvůli některým svým krokům, třeba kvůli reformě justice nebo rozsáhlému kácení v chráněném Bělověžském pralese, se dostala do konfliktu s Evropskou unií. Současná vláda ve Varšavě podle oponentů ohrožuje principy právního státu a demokracie.