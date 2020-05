Částečně se otevírají hranice mezi Českem, Slovenskem a Maďarskem

Praha - Obyvatelé Česka, Slovenska a Maďarska mohou ode dneška mezi těmito státy cestovat bez nutnosti negativních testů na onemocnění covid-19 a bez karantény. Musí se ale vrátit zpět do své země do 48 hodin. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) je to mezikrok k úplnému uvolnění režimu na hranicích se sousedními státy. O omezeném otevření hranic jednal Petříček i s Rakouskem, které se ale k návrhu podle něj staví rezervovaně.

Obyvatelé Česka a Maďarska, kteří využijí volnějších pravidel cestování na Slovensko, budou muset při opuštění státu policejní hlídce na hranicích prokázat, že se na Slovensku nezdrželi déle než 48 hodin. Vyplývá to z pravidel, která v úterý vydal slovenský hlavní hygienik. Petříček v úterý odpoledne novinářům ve Sněmovně řekl, že se slovenskými kolegy hovořil o možnosti používání formuláře. Čeští občané by na hranicích mohli dostat potvrzení o času vstupu na slovenské území a následně prokázat čas výstupu při návratu.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) po pondělním jednání vlády uvedl, že vláda pracuje na celkovém rozvolnění režimu cestování. Jedná se o rozdělení zemí na rizikové a nerizikové. Česko by pak mohlo upustit od testů na covid-19 u lidí, kteří se budou vracet ze států, které budou z epidemiologického hlediska nerizikové. Původně Vojtěch hovořil o tom, že takové uvolnění hraničního režimu by mělo nastat 8. června. V pondělí ale mluvil o termínu o týden pozdějším, který v úterý potvrdil i Petříček.