Částečná mobilizace v Rusku byla dokončena, ohlásil ministr Putinovi

Moskva/Kyjev - Částečná mobilizace v Rusku týkající se operace na Ukrajině byla dokončena, ohlásil dnes podle agentury TASS ruský ministr obrany Sergej Šojgu prezidentovi Vladimiru Putinovi. Ten 21. září tuto mobilizaci nařídil po sérii neúspěchů a ztrát ruských vojsk ve válce proti Ukrajině. Mobilizaci podle médií provázely zmatky, nedostatky a přehmaty, což nakonec připustily i úřady.

"Výnos o ukončení mobilizace Putin dosud nepodepsal," upozornil ovšem list Ukrajinska pravda. Ruská redakce BBC zase připomněla, že experti předpokládají, že do armády bude povoláno mnohem více lidí, než oficiálně ohlášených 300.000.

"Dnes bylo dokončeno vypravení občanů povolaných v rámci mobilizace. Další povolávání občanů bylo přerušeno. Úkol povolat 300.000 lidí, který jste stanovil, byl splněn. Žádné dodatečné úkoly se neplánují," řekl Šojgu podle TASS. Početní stavy jednotek nasazených do speciální vojenské operace proti Ukrajině se podle ministra budou napříště doplňovat pouze dobrovolníky a zájemci o služby v armádě na základě profesionálního kontraktu.

Zatímco v médiích se objevily zprávy - a některé z nich úřady potvrdily - o smrti mobilizovaných vojáků, odeslaných vzápětí po mobilizaci do boje, Šojgu dnes zdůraznil, že zvláštní pozornost se věnuje přípravě povolaných rezervistů ve výcvikových střediscích a ve vojenských prostorech, kde se nyní v menších jednotkách zdokonaluje 218.000 mužů. Po výcviku bylo do operační oblasti vypraveno 82.000 vojáků, z nichž více než 41.000 již bylo zařazeno do jednotek.

Při mobilizaci byla vojska posílena vojáky, mezi nimiž je více než 1300 představitelů výkonné moci různé úrovně a více než 27.000 podnikatelů. Asi 13.000 občanů nevyčkalo na povolávací rozkaz, ale rovnou přišli splnit svou povinnost. Do vojsk byli posláni jako dobrovolníci, řekl Šojgu. Průměrný věk vojáka povolaného v rámci mobilizace je 35 let. Ministr rovněž zdůraznil, že vojáci nasazení do bojových akcí získají status válečného veterána a příslušné sociální výhody. Šojgu ujistil, že problémy s výstrojí a stravováním, které se vyskytly na počátku mobilizace, byly vyřešeny.