Část zemí vyhlíží konec pandemie, WHO vyzývá k obezřetnosti

Praha - Některé z koronavirem nejhůře zasažených zemí v Evropě i ve světě už vyhlíží konec pandemie. Pokles počtu nově nakažených i mrtvých za poslední den eviduje Španělsko, v Itálii se snížil počet infikovaných. Německo připravuje plán návratu k běžnému životu. Naopak ke zpomalení uvolňování přísných opatření vyzvala státy Světová zdravotnická organizace (WHO).

V Itálii počet obětí nemoci covid-19 překročil hranici 20.000. Za posledních 24 hodin zde onemocnění podlehlo 566 lidí, tedy o 135 více než předchozí den. Počet nových případů infekce však v zemi poklesl, a to na 3153 z 4092, což je nejnižší denní nárůst od 7. dubna. Testy zde koronavirus dosud potvrdily u 159.516 lidí.

Ve Španělsku za poslední den zemřelo 517 lidí nakažených koronavirem, což je o stovku méně, než oznámily místní úřady v neděli. Rovněž případů nákazy přibylo podle dnešních údajů méně, a to 3477 oproti 4167 nahlášeným v neděli. Počet nových případů nákazy koronavirem je dnes ve Španělsku nejnižší za předchozí tři týdny. Celkem se dosud ve Španělsku nakazilo koronavirem 169.496 lidí, z nichž 17.489 zemřelo. V jihoevropské zemi dnes přestalo platit opatření, jímž vláda kvůli koronaviru zastavila všechny provozy postradatelné pro chod země.

V britských nemocnicích zemřelo dalších 717 pacientů, u nichž se prokázala nákaza koronavirem. Je to méně než v posledních dnech, v neděli země oznámila 737 nových obětí. Celkový počet mrtvých ve Spojeném království nyní činí 11.329. Nákaza koronavirem se nově prokázala u 4342 lidí, bilance nakažených tím vzrostla na 88.621.

Šíření nákazy se podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona zpomaluje i ve Francii. Spoluobčany však Macron vyzval, aby nepolevovali; karanténní opatření prodloužil do 11. května. Počet obětí nemoci covid-19 se ve Francii přiblížil hranici 15.000, zemřelo 14.967 lidí. Za posledních 24 hodin přibylo 574 mrtvých. Nákaza se ve Francii dosud potvrdila u 98.076 lidí.

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Německu k dnešnímu odpoledni vystoupal na 126.000, počet obětí se zvýšil na 2942. Vyplývá to ze statistiky agentury DPA. Německo by mohlo začít s uvolňováním některých opatření, která země zavedla v souvislosti s šířením koronaviru, domnívá se tamní akademie věd Leopoldina. Vláda spolkové republiky by podle ní například mohla znovuotevřít školy, obchody a restaurace, pokud zároveň dohlédne na dodržování hygienických předpisů a bezpečných rozestupů.

K pomalému uvolňování přísných opatření vyzvala státy světa WHO. Podle jejího šéfa by evropské státy, které zvažují postupně zmírňovat restrikce, měly v první řadě myslet na ochranu zdraví obyvatel, a doplnil, že jakékoliv uvolňování musí být pomalé a kontrolované.

Celkový počet nakažených v Belgii od začátku epidemie činí 30.589. I když bilance obětí se zdá nižší v porovnání s některými dalšími evropskými zeměmi a Spojenými státy, Belgie má jen přes 11 milionů obyvatel. V přepočtu na milion obyvatel ji tak pandemie zasáhla mnohem více než například Itálii, poznamenal britský list The Guardian.

Papež František při dnešní velikonoční mariánské modlitbě ocenil práci žen během nynější pandemie způsobené koronavirem. Upozornil také na to, že některé ženy mohou kvůli nařízenému omezení volného pohybu trpět domácím násilím.

Situace se nezlepšuje také v Rusku, domnívá se tamní prezident Vladimir Putin. Podle hlavy státu epidemie nedosáhla vrcholu ani v Moskvě. V Rusku vzrostl za den počet nakažených koronavirem o 2558, celkem je jich už 18.328. Jde o dosud nejvyšší denní nárůst případů v absolutních číslech. Celkem v Rusku nemoci covid-19 podlehlo 148 lidí.

Zhruba 40 zahraničních turistů, včetně dvou Čechů, uvázlo kvůli koronavirovým omezením v kempu na severu Řecka. Někteří z turistů podle řeckého listu Kathimerini chválili řeckou vládu, že začala brzy přijímat opatření proti šíření nákazy.