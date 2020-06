Část zemí rozvolňuje opatření, Brazílie má přes milion nakažených

Praha - Část zemí světa i nadále přistupuje k uvolňování koronavirových opatření. Francouzská vláda v noci na dnešek oznámila, že se v zemi v pondělí znovu otevřou kina a kasina. Saúdská Arábie zase sdělila, že od neděle ukončí celostátní zákaz vycházení a umožní otevřít obchody a mešity. Nakažených koronavirem ale i nadále rekordně přibývá v Brazílii a velké nárůsty infikovaných hlásí i Indie.

Jak uvedlo brazilské ministerstvo zdravotnictví, počet lidí nakažených koronavirem v Brazílii překročil hranici jednoho milionu a za den přibylo rekordních 54.771 případů. Ministerstvo celkem registruje od začátku epidemie 1.032.913 potvrzených nákaz koronavirem a s nemocí covid-19 spojuje 48.954 úmrtí. Počet mrtvých je tak o 1206 vyšší než v předchozím dni. Brazílie je druhou nejhůře postiženou zemí světa za Spojenými státy, a to co do počtu infikovaných i co do počtu úmrtí.

Rekordní nárůst v počtu infikovaných dnes oznámila i Indie, za poslední den přibylo 14.516 infikovaných. Celkový počet nakažených v zemi s více než 1,3 miliardy obyvatel dosáhl 395.047, počet obětí se vyšplhal na 12.948. V pevninské Číně, odkud se virus začal na přelomu roku šířit, bylo za poslední den zjištěno dalších 27 nových případů nákazy koronavirem, z toho 22 v Pekingu.

Rusko za uplynulých 24 hodin oznámilo dalších 7889 případů nákazy. Denní přírůstek infikovaných se již čtvrtý den za sebou drží pod hranicí 8000. Kvůli komplikacím souvisejícím s covidem-19 zemřelo dalších 161 lidí.

Jak oznámil íránský prezident Hasan Rúhání, kvůli zvyšujícímu se počtu nakažených íránská vláda zvažuje, že do několika dní oznámí povinnost nosit na veřejnosti a v uzavřených prostorech roušky. V zemi za posledních 24 hodin přibylo 115 obětí nákazy. Celkový počet infikovaných v Íránu stoupl na více než 200.000.

Mírný nárůst počtu obětí i nakažených hlásí Itálie. Za poslední den tam zemřelo s koronavirem dalších 49 lidí, což je o dva více než předcházející den. Pokles naopak zaznamenala Británie, kde za posledních 24 hodin zemřelo 128 nakažených, což je méně než předchozí den.

Papež František se dnes ve Vatikánu setkal se skupinou zdravotníků z italské Lombardie, kteří v posledních měsících sváděli tuhý boj s epidemií koronaviru. Jménem církve jim poděkoval za jejich "heroickou snahu" a obětavost, kterou prokázali při neúnavné péči o nakažené. Podle Františka se lékaři a sestry stali pro mnohé těžce nemocné anděly, kteří jim pomáhali přežít nebo je provázeli na smrtelném loži.

V Německu testy potvrdily za poslední den nákazu koronavirem u 601 dalších lidí. Je to méně než páteční údaj, kdy bylo nově infikovaných 770, ale znatelně více než v předchozích dnech, kdy bylo nových případů méně než 400. Dalších 11 lidí na komplikace provázející onemocnění covid-19 zemřelo, celková smrtelná bilance činí k dnešku 8883.

V posledních týdnech trápí Německo výskyt koronaviru v řadě masokombinátů. Na jatkách firmy Tönnies ve městě Rheda-Wiedenbrück, která jsou jedna z největších v celém Německu, hygienici do dnešního odpoledne evidovali 1029 infikovaných. V karanténě jsou nyní všichni zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci včetně vedení firmy, celkem 7000 lidí. Podnik zůstane zavřený nejméně dva týdny.

Lucembursko chce kvůli prevenci před nástupem možné druhy vlny nákazy koronavirem zavést plošné testování obyvatel, které by mělo šíření infekce zabránit. Hygienici proto rozdělí všech více než 600.000 obyvatel do menších skupin, jejichž náhodně vybrané členy budou v pravidelných intervalech testovat. Agentuře DPA to řekl šéf lucemburského zdravotního ústavu (LIH) Ulf Nehrbass.