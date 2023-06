Část zemí EU chce bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, neutrální to odmítají

Brusel - Řada zemí Evropské unie a Severoatlantické aliance chce poskytnout Ukrajině bezpečnostní záruky do doby jejího přijetí do NATO, státy stojící mimo vojenskou alianci však nesouhlasí. Zatímco politici pobaltských zemí, Polska či Nizozemska hovořili při příchodu na dnešní summit EU o co největším posílení ukrajinské bezpečnosti před hrozbou Ruska, rakouský kancléř Karl Nehammer to odmítl. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg prohlásil, že špičky aliance za dva týdny schválí plán dlouhodobé podpory Kyjeva, konkrétní termín ukrajinského členství však nepřislíbí.

Fotogalerie

Lídři EU si pozvali Stoltenberga na pracovní oběd před začátkem summitu, jehož tématem je další okamžitá i dlouhodobá podpora Ukrajiny. Řada státníků před jednáním hovořila o nových bezpečnostních zárukách, které by evropský blok měl Kyjevu dát.

"Musíme prodiskutovat, jak daleko zajdeme," prohlásil nizozemský premiér Mark Rutte, podle něhož musí EU vyřešit, zda například poskytnout Ukrajině další smrtící zbraně nebo jiné vojenské vybavení či zvolit jiný způsob podpory.

Rakouský kancléř Nehammer však dodatečné bezpečnostní záruky pro Kyjev odmítl s odkazem na neutralitu své země. "Na roli neutrálních států je třeba explicitně brát ohled," řekl novinářům Nehammer, podle něhož mají podobně rezervovaný přístup i Irsko, Kypr a Malta.

Estonská premiérka Kaja Kallasová řekla, že nejlepší zárukou ukrajinské bezpečnosti bude přijetí do NATO. Podle Stoltenberga lídři členských zemí na summitu za dva týdny v Litvě zopakují, že má Kyjev dveře otevřené, o konkrétním časovém horizontu přijetí však jednat nebudou. Přislíbí ale další rychlé dodávky zbraní, což je v současnosti pro Ukrajinu nejdůležitější, dodal šéf aliance.