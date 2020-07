Část zakázek na ochranné pomůcky do rezerv je před podpisem

Praha - První část zakázek na dodání ochranných zdravotnických pomůcek do státních rezerv je před podpisem mezi Správou státních hmotných rezerv (SSHR) a firmami, které uspěly v tendrech. Konkrétně jde o dodání 2800 filtrů do respirátorů FFP3, zhruba 356.000 návleků na obuv, 200.000 výtěrových setů a část dodávky vyšetřovacích rukavic - asi 2,4 milionu kusů. ČTK to řekl předseda SSHR Pavel Švagr. Některá další výběrová řízení se podle něj ale musí opakovat, a to kvůli tomu, že zájemci nesplnili zadávací podmínky. Dnešní MF DNES uvedla, že SSHR nemá ve skladu ani jednu ochrannou zdravotní pomůcku.

Správa rezerv vypsala podle Švagra v polovině června tendry na dodání 11 typů ochranných pomůcek. Celkem šlo o 35 dílčích části, na které přišlo zhruba 190 nabídek. "Až na výjimky jde o firmy se sídlem v ČR. Zájem byl enormní, větší než jsem předpokládal," uvedl Švagr. Tendry správa vypsala mimo jiné na dodávky respirátorů typu FFP2 a FFP3, filtrů do respirátorů FFP3, roušek, ochranných brýlí, štítů, návleků na obuv, rukavic nebo čepic.

Vítězné firmy předseda SSHR neuvedl, podle informací ČTK například zakázku na dodávku filtrů do respirátorů FFP3 vyhrála firma Sigma Výzkumný a vývojový ústav. Část tendrů se podle Švagra ale bude muset opakovat. Jde například o pět zbývajících dílčích částí zakázky na zhruba 12 milionů vyšetřovacích rukavic. Správa je opětovně vypsala ve čtvrtek, protože zájemci nesložili jistinu v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

U roušek pak firma, která u dvou částí zakázky podala nejnižší nabídku a nabídla také jejich plnou obměnu, musela být vyloučena. "Nedodala totiž při podání nabídky originál bankovní záruky, ale jen její kopii. Přitom podle zákona o veřejných zakázkách nelze tento materiál doložit zpětně. Ukazuje se, že nakoupit ochranné pomůcky v otevřeném výběrovém řízení není vůbec snadné," uvedl Švagr.

Velká část uchazečů z oboru podle něj neměla s tendry pro stát zkušenosti. "Nevím, nakolik by situaci řešila výjimka, aby správa mohla těsně po krizi nebo těsně před krizí rychle doplnit zásoby. Takhle sice všechno provedeme transparentně, ale jestli stihneme naplnit sklady před druhou vlnou pandemie, to vám teď neřeknu. Stačí, aby se někdo odvolal k antimonopolnímu úřadu, a my nebudeme moci ty smlouvy podepsat," řekl.

Vláda v polovině května oznámila, že prostřednictvím SSHR koupí do strategických zásob státu pro další možnou krizi miliony ochranných zdravotnických pomůcek za 3,7 miliardy korun. Zásoby by ministerstvům, jejich podřízeným a organizačním složkám a také krajům měly vydržet na dva měsíce.

Nákup rozdělila na dvě fáze, v první fázi měla být koupena polovina požadovaného množství v hodnotě až 1,85 miliardy korun. Detaily druhé části by kabinet měl podle informací ČTK projednat v nejbližší době.

Kromě SSHR vypsalo tendry na nákup ochranných pomůcek do rezerv také ministerstvo vnitra (MV). Také ony jsou nyní ve fázi vyhodnocování. Ve skladech správy jsou pak podle Švagra zásoby z první vlny pandemie. Patří ale ministerstvu zdravotnictví a do státních rezerv se tak nepočítají. "Veškeré naše zásoby byly vyčerpány v koronavirové krizi," dodal.

Aktuální soutěže na doplnění ochranných zdravotnických pomůcek do státních rezerv (v kusech):

SSHR MV rouška 16,205.900 10,800.000 respirátor FFP2 1,537.000 6,100.000 respirátor FFP3 1,109.000 6300 filtr do respirátoru 2800 0 ochranné brýle 256.200 180.000 ochranný oblek 0 1,400.000 ochranný štít 167.130 49.000 návlek na obuv 356.600 370.000 rychlotest 62.995 0 výtěrový set bez média 200.300 0 rukavice vyšetřovací 14,521.600 7,110.000 zdravotnická čepice 722.600 0 ochranný plášť 0 370.000

Zdroj: propočet ČTK na základě veřejných zdrojů