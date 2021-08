Část tlumočníků stále čeká na pomoc poblíž kábulského letiště

Praha - Spolek Vlčí máky, který se snaží pomoct afghánským spolupracovníkům české armády, je v kontaktu se sedmi bývalými tlumočníky. Na českou pomoc čekají poblíž kábulského letiště, odkud odlétají evakuační lety, společně s manželkami a dětmi. Celkem jich je 25, řekla ČTK dnes odpoledne předsedkyně spolku Vlčí máky Miroslava Pašková. Později dodala, že některým z nich se podařilo dostat na letiště. Další skupině bývalých tlumočníků české armády se snaží pomoct jejich někdejší spolupracovníci.

Po ovládnutí Kábulu Tálibánem se západní země snaží z Afghánistánu evakuovat své diplomaty i spolupracovníky. Na letiště se snaží dostat tisíce Afghánců, kteří se islamistického hnutí obávají. Situace na mezinárodním letišti je ale podle dostupných informací extrémně složitá, komplikuje ji i přítomnost zástupců Tálibánu.

Své zaměstnance i místní spolupracovníky se snaží ze země dostat i Česko. První letadlo s 46 lidmi na palubě v Praze přistálo v pondělí ráno, druhé je na kábulském letišti a snaží se odvézt další část lidí.

Česká vláda slíbila pomoct místním pracovníkům české ambasády a tlumočníkům, kteří mají platný kontrakt. Pomoc by se tak netýkala několika dalších spolupracovníků, kterým kontrakt skončil v minulých letech. Tito lidé se obávají o život svůj i svých rodin, protože se Tálibán lidem spolupracujícím s koaličními vojsky mstí. Podle pondělních informací spolku Vlčí máky byl již jeden z tlumočníků islamistickými milicemi zajat, po intervenci otce a sousedů byl zbitý propuštěn.

Podle dřívějších informací se česká pomoc měla týkat asi dvou desítek tlumočníků. Další se na seznam podařilo později doplnit. Pašková dnes dopoledne ČTK řekla, že je v kontaktu se sedmi dalšími, kteří zatím na pomoc čekají poblíž letiště. Mají s sebou šest manželek a 12 dětí. Snaží se držet pohromadě a čekají na další vývoj. Spolek Vlčí máky jejich aktuální i záložní kontakty předal představitelům české armády. Později Pašková dostala zprávu, že se někomu ze skupiny podařilo na letiště dostat.

Do pomoci tlumočníkům se zapojili i jejich čeští spolubojovníci, kteří se snaží podle informací Paškové pomoci další skupině. I o nich by měl být český generální štáb informován. Další z tlumočníků, který pracoval pro ministerstvo zahraničních věcí, se dočkal pomoci již v pondělí, když se mu podařilo dostat do jiného evakuačního letu a v současné době by měl být na Ukrajině a měl by být posléze převezen do Česka.

Kolika lidem se podaří pomoct, není v současné době jisté. České úřady kvůli bezpečnosti nechtějí bližší informace do ukončení evakuace sdělovat.