Část sněmovních výborů má nové předsedy, je mezi nimi i Radek Vondráček

Praha - Osm sněmovních výborů z celkem 18 má po dnešku nové předsedy a místopředsedy. Poslanci je volili na ustavujících schůzích výborů. Předsednickou funkci získal například bývalý předseda Sněmovny a neúspěšný kandidát na jejího místopředsedu Radek Vondráček (ANO). Povede ústavně-právní výbor. Zbývajících osm předsedů výborů zvolí jejich členové ve čtvrtek, vedení dvou výborů je zřejmé již z dřívějška.

Předsedkyní organizačního výboru je šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a předsedkyní mandátového a imunitního výboru Helena Válková (TOP 09). Hnutí ANO by mělo ovládnout vedení šesti výborů, občanští demokraté by měli získat celkem tři předsedy, Starostové, KDU-ČSL a SPD po dvou a TOP 09 tři předsedy výborů.

Předsedy volili členové výborů tajnou volbou. Ve funkcích je musí ještě potvrdit plénum Sněmovny. Dnešní kandidáti na předsedy výborů neměli ve volbě protikandidáty a zvolení byli podle dohod politických stran většinou jednomyslně. Například expředseda Sněmovny Vondráček dostal hlasy všech 20 členů ústavně-právního výboru. Po svém zvolení připustil, že už se o funkci místopředsedy dolní komory ucházet nebude.

V čele rozpočtového výboru, považovaného za klíčový, stane někdejší plzeňský hejtman Josef Bernard (STAN). Nyní působí jako náměstek plzeňské hejtmanky. Bezpečnostní výbor povede Pavel Žáček (ODS), jenž byl v minulém volebním období jeho místopředsedou. Výbor pro životní prostředí povede Jana Krutáková (STAN), která je poslankyní od roku 2017. V minulém funkčním období byla členkou tohoto výboru a předsedkyní jeho podvýboru pro udržitelný rozvoj. Nahradila Pirátku Danu Balcarovou, která svůj poslanecký mandát neobhájila.

Do čela hospodářského výboru zvolili poslanci jeho bývalého místopředsedu Ivana Adamce (ODS). Ani on neměl protikandidáta a obdržel hlasy všech přítomných členů výboru. V čele zemědělského výboru vystřídal jeho bývalého předsedu Jaroslava Faltýnka (ANO) staronový poslanec TOP 09 Michal Kučera. Poslancem byl v letech 2013 až 2017. Faltýnek se stal jedním z místopředsedů.

Do čela sociálního výboru zvolili poslanci lidovce Víta Kaňkovského, který byl členem tohoto výboru od roku 2014. Zahraniční výbor povede Marek Ženíšek (TOP 09). V minulém volebním období předsedal zahraničnímu výboru Ondřej Veselý (ČSSD). Sociální demokraté se v letošních volbách do dolní komory nedostali. Do čela sněmovního školského výboru poslanci zvolili moravskoslezského hejtmana Ivo Vondráka (ANO). V minulosti byl například rektorem Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Další kolo voleb zbývajících sněmovních výborů se uskuteční ve čtvrtek. Svého předsedu bude volit například výbor pro zdravotnictví, který by měl vést Bohuslav Svoboda (ODS). Do čela kontrolního výboru by měl zamířit Radovan Vích z SPD.

Výbory jsou sněmovní orgány, které se zabývají odbornými oblastmi podle svého zaměření a působnosti. Třeba rozpočtový výbor se kromě státního rozpočtu zabývá daňovými zákony, pojišťovnictvím, bankovnictvím nebo loteriemi. Výbory projednávají návrhy zákonů, které jim Sněmovna podle jejich odbornosti přikáže, mohou doporučit jejich schválení, pozměňovací návrhy nebo zamítnutí. Projednávají návrhy rozpočtů jednotlivých rozpočtových kapitol podle své působnosti i jejich hospodaření podle státního závěrečného účtu. Poslanec může být předsedou pouze jednoho výboru. Poslanci, kteří jsou zároveň členy vlády, nemohou být podle zákona členy výborů. To se týká například ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (ANO), která by se ráda po svém vládním angažmá stala členkou hospodářského výboru.