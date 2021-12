Část slovenských škol zavede distanční výuku, obchody otevřou pro očkované

Bratislava - Slovensko prodlouží stávající zákaz vycházení s výjimkami, nyní uzavřené prodejny ale budou moci od pátku obsluhovat zákazníky naočkované proti covidu-19 nebo po prodělání tohoto onemocnění. Část škol přejde na distanční formu výuky. Dohodli se na tom zástupci vládních stran, kteří to dnes oznámili veřejnosti. Místo původně plánovaného rozdávání poukázek na služby s cílem motivovat seniory k očkování by lidé měli dostat hotovost.

Zmíněná dohoda o opatřeních se částečně liší od původního návrhu ministra zdravotnictví, který navrhoval prodloužení stávající dvoutýdenní celostátní uzávěry v nynější podobě o další týden do 16. prosince a otevření prodejen pro očkované lidi nebo zákazníky po prodělání covidu-19 až později. Například hotely by ale měly znovu fungovat v původně plánovaném termínu od 25. prosince. Nová opatření, která ve středu projedná vláda, by měla platit do 9. ledna, pokud se epidemická situace nezhorší.

Na distanční formu výuky v příštím týdnu přestoupí žáci druhého stupně základních škol a středních škol, následně začnou vánoční školní prázdniny. Uzavření škol v listopadu zablokovala vládní strana Svoboda a solidarita (SaS), mezitím prezenční formu výuku kvůli špatné epidemické situaci v řadě okresů zrušily regionální úřady hygieny.

Ministerstvo zdravotnictví má připravit analýzu o případném zavedení povinného očkování proti covidu-19 či finanční spoluúčasti neočkovaných pacientů na léčbě.

Koaliční strany se také dohodly na úpravě návrhu pobídek pro seniory, kteří se už očkovali nebo se do Vánoc zaregistrují na očkování proti covidu-19. Nově by měli dostat hotovost 200 nebo 300 eur (5080 nebo 7620 korun) v závislosti na počtu dávek některé z vakcín, které už dostaly. Nižší podporu podle nové dohody dostanou například ti, kdo se do Vánoc jen zaregistrují na první dávku.

Slovensko se v EU řadí k zemím s nejnižším podílem naočkovaného obyvatelstva proti covidu-19. Ministr financí Igor Matovič původně prosadil na jednání vlády návrh, aby stát motivoval seniory k očkování proti covidu-19 poukázkami v hodnotě 500 eur (12.700 korun) na čerpání různých služeb. Tím by zároveň podpořili podnikatele zasažené koronavirovými restrikcemi. Tuto formu a výši pobídek odmítla podpořit SaS a také opozice. Hrozilo tak, že sněmovna při hlasování předlohu odmítne.

V zemi přibylo za pondělí 104 úmrtí na onemocnění covid-19, nejvíce za jeden den od letošního března, kdy země čelila předchozí silné druhé vlně koronavirové nákazy. Celkově covidu-19 podlehlo v pětimilionové zemi už více než 15.000 lidí. Vyplývá to z dnešních informací slovenských úřadů.