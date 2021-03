Část silnic v Česku pokryl sníh, stalo se několik nehod

Na nesolených silnicích v Krkonoších a v Orlických horách leží vrstva ujetého sněhu. V noci na dnešek sněžilo hlavně na Trutnovsku a Náchodsku. Hlavní silniční tahy v Královéhradeckém kraji byly dnes ráno mokré. Teploty se ráno pohybovaly od minus tří do minus šesti stupňů, na horách bylo kolem minus devíti stupňů Celsia, uvedli silničáři a meteorologové.

Dnes by měla být v Královéhradeckém kraji převážně velká oblačnost, ojediněle se mohou objevit sněhové přeháňky. Teploty by se měly pohybovat kolem nuly, na horách od minus pěti do minus osmi stupňů.

Liberecký kraj

Řidiči v Libereckém kraji musejí dnes počítat se sněhem na cestách. Místy ho kryje posyp, jinde je odhrnutý. Na horách se kvůli větru tvoří sněhové jazyky. Všechny komunikace jsou zatím s opatrností sjízdné. Vyplývá to z informací správců silnic. Na nebezpečí námrazy upozorňují cestáři na Jablonecku či v okolí Nového Boru. Na horách leží na silnicích II. a III. tříd ujetá vrstva sněhu. Viditelnost může být snížena vlivem srážek. Meteorologové pro Liberecký kraj předpovídají na dnešek oblačno a sněhové přeháňky, které večer ustanou. Teploty vystoupí přes den nejvýše na dva stupně Celsia.

Olomoucký kraj

Především na Jesenicku, ale také ve vyšších polohách Olomoucka by měli dnes ráno počítat řidiči se zbytku sněhu na cestách. V okrese Jeseník hlásí správci silnic rozbředlý sníh na hlavních tazích, na Olomoucku leží zbytky sněhu na silnicích druhých a třetích tříd. Zvýšená opatrnost je na místě, vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Na Jesenicku kromě hlavních tahů musejí řidiči počítat se sněhem také na silnicích krytých posypem, na kterých leží ujetá vrstva sněhu. I tam je vše sjízdné, ale s opatrností. Tah přes Červenohorské sedlo je podle správců silnic mokrý po chemickém ošetření, místy je tam mlha. Podle informací ŘSD sněžení ustává a prudce klesají teploty. Na Šumpersku by cesty měly být většinou holé až na vozovky kryté posypem, i tam leží od vyšších poloh nová vrstva sněhu. Sněhové přeháňky hlásili nad ránem také správci silnic na Prostějovsku, stejně jako v sousedním Přerovsku jsou zde však silnice nyní holé. Opatrnost je na místě na vedlejších silnicích od středních poloh Olomoucka, kde leží místy poprašek nebo slabá vrstva sněhu. Teploty v Olomouckém kraji dnes ráno klesly až k minus deseti, nechladněji je na Šumpersku a Jesenicku, v ostatních oblastech se pohybují mezi šesti až jedním stupněm pod nulou. Ústecký kraj Sníh pokryl cesty v Ústeckém kraji. Silnice jsou dnes většinou mokré, ošetřené posypem, sjízdné se zvýšenou opatrností. V Krušných horách na nich leží ujetá vrstva sněhu. Vyplývá to z informací správců silnic. Pozor si musejí dát motoristé na dálnici D8 před hranicemi s Německem, kde hrozí náledí. Místy v kraji ještě sněží a fouká. Policie proto nabádá k opatrnosti. Sníh je také na chodnících, opatrní by tak měli být i chodci. Severní vítr bude podle předpovědi meteorologů přes den slábnout, teploty vystoupí k pěti stupňům Celsia.

Kraj Vysočina

Silnice na Vysočině jsou kvůli novému sněhu sjízdné jen s opatrností. Hlavní tahy včetně dálnice D1 jsou dnes po solení mokré, na některých silnicích nižších tříd leží ujetá vrstva sněhu. Podle informací na policejním webu je ledovka na silnici 348 u Humpolce, kde kolem 7:00 havarovala dodávka.

"První velká vánice přišla od severu už v pátek večer, vzalo to sever kraje a Pelhřimov. Potom se to stočilo trochu na jih. V druhé vlně dnes okolo 1:00 bylo venku 101 sypačů," řekl Dalibor Tomšů z Krajské správy a údržby silnic Kraje Vysočina.

Na stejné silnici, kde ráno havarovala dodávka, podle Tomšů v noci havaroval kamion. "V noci se tam vysypal bulharský kamion, neměl tam co dělat, teď ho budou vyprošťovat," řekl Tomšů.

Ojedinělé sněhové přeháňky budou podle meteorologů na Vysočině i přes den. Nejvyšší odpolední teploty nepřekročí nulu, bude minus čtyři až minus jeden stupeň Celsia. Pro celou ČR platí na dnešní dopoledne výstraha před námrazou.