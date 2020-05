Část republiky zasáhly bouře, v celém Česku hrozí silný vítr

Praha - Část republiky dnes zasáhly silné bouřky s přívalovým deštěm a kroupami. Bouře s větrem o rychlosti až 90 kilometrů za hodinu odpoledne postupovaly na jihu Čech přes Šumavu a do 22:00 zasáhnou ještě Jihomoravský, Pardubický a Olomoucký kraj. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Meteorologové dnes také prodloužili výstrahu před silným větrem pro téměř celou republiku až do úterních 02:00 a výstrahu před sněžením do úterních 08:00.

Už v neděli meteorologové varovali, že většinu Česka zasáhne silný vítr o rychlosti v nárazech až přes 70 kilometrů za hodinu. Dnes rozšířili výstrahu i na Prahu a Středočeský kraj, takže nyní zahrnuje téměř všechny regiony kromě Karlovarského a Plzeňského kraje a malé části severních Čech. Ve vyšších polohách, zejména na horách v severní polovině republiky, také napadne do úterního rána až 15 centimetrů nového sněhu.

ČHMÚ dnes také varoval před silnými bouřkami. Nejprve zasáhly odpoledne Jihočeský kraj a Vysočinu, a následně postupovaly dál na severovýchod. "Při postupu přes Pardubický kraj dále k severovýchodu budou bouřky slábnout," oznámili pracovníci ústavu. Bouřky mohou rozvodnit hlavně menší toky, zaplavit sklepy či vyvracet stromy. Hrozí také škody kvůli bleskům a krupobití.