Část ředitelů delší vánoční prázdniny podporuje, jiní je nechtějí

Brno - Někteří ředitelé základních škol v Brně vítají možnost prodloužení vánočních prázdnin, jiní jsou proti. Vláda kvůli zhoršování epidemie koronaviru zvažuje, že by letos posledním školním dnem byl pátek 18. prosince namísto úterý 22. prosince. Ředitel ZŠ Svážná Petr Punčochář ČTK řekl, že prodloužení má logiku, když se čísla nakažených v zemi zvyšují. Naopak ředitel ZŠ Sirotkova Dan Jedlička by děti rád ve škole měl, míní, že by rozhodnutí mělo být na ředitelích.

Punčochář je pro prodloužení prázdnin. "V této situaci je to logické. Co se týče výuky, tam už se za ty dva dny nic nedožene. Každý má před Vánoci stejně jiné myšlenky," uvedl. Podle něj i rodiče počítají s tím, že budou děti doma dřív. "My sami jsme si na pondělí a úterý dali ředitelské volno, protože tady chystáme nějaké rekonstrukční práce," dodal Punčochář. Pokud by bylo vládou nařízené volno, ředitelské volno by ušetřil na jiné dny. Školu navštěvuje kolem 600 žáků.

Prodloužení prázdnin se naopak nelíbí Jedličkovi. "Chci, aby děti šly do školy. Už tak přišly o hodně. Mají domluvené různé besídky. Mělo by se to nechat na samotných školách. Kde je situace špatná, ať prázdniny prodlouží, kdo nechce, ať je neprodlužuje," uvedl. Do školy chodí asi 780 dětí a učí je padesátka učitelů. Podle Jedličky nemá nikdo z učitelů covid-19 a v karanténě je asi pět dětí.

V Brně je zhruba 70 základních škol, které navštěvuje asi 30.000 dětí. Kromě toho město zřizuje i 140 mateřských škol, které navštěvuje kolem 12.000 dětí.