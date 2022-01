Část Řecka a Turecka druhým dnem ochromují přívaly sněhu

Istanbul/Atény - Přívaly sněhu dál komplikují život v řadě oblastí Řecka a Turecka. Řecká vláda kvůli tomu na dnešek i na středu vyhlásila volno v šesti regionech země, včetně oblasti Atén či Kréty, a to pro lidi, kteří nezajišťují základní služby. V Turecku až dnes odpoledne a zatím jen částečně obnovili provoz mezinárodního letiště v Istanbulu, kde byly odlety a přílety kvůli sněhu zastaveny od pondělního poledne.

Fotogalerie

Největší turecké město Istanbul zažívá podle místního deníku Hürriyet největší přívaly sněhu od března 1987, kdy tam sníh výrazně komplikoval život lidem přes tři týdny. Tehdy měl ale Istanbul asi pět milionů obyvatel, nyní jich má třikrát tolik. Současné sněhové srážky v Istanbulu začnou podle meteorologů slábnout nejdříve v noci ze středy na čtvrtek.

Istanbul se s hustým sněžením potýká od nedělního večera. Chaos způsobil sníh v dopravě, tisíce lidí zůstaly dočasně uvězněny v autech na dálnici, včetně té, jež spojuje patnáctimilionový Istanbul s hlavním městem Ankarou. V Istanbulu zemřeli tři lidé při nedělní nehodě autobusu, který na zasněžené silnici havaroval, informoval deník Hürriyet. Už v pondělí zastavily místní úřady odjezdy autobusů z hlavního autobusového nádraží. Pro dnešek vyhlásil místní guvernér do jedné odpoledne zákaz cest soukromých vozů do města.

V pondělí odpoledne zastavilo provoz mezinárodní istanbulské letiště, kde sníh zasypal letové dráhy a kvůli mase sněhu se tam zřítila i střecha jednoho z nákladních terminálů. Neštěstí se obešlo bez zranění. Provoz na letišti byl částečně obnoven dnes asi půl hodiny po poledni místního času poté, co se podařilo zprovoznil jednu přistávací dráhu. Nejméně do středy tam normální provoz obnoven nebude. Národní dopravce Turkish Airlines dnes oznámil, že zrušil všechny své lety do ranních hodin 26. ledna.

Nepříznivé počasí i dnes ovlivnilo letecké spojení Istanbulu s Prahou. Podle stránek Letiště Praha byl zrušen jeden večerní spoj z Turecka a jeden do Turecka.

Od pondělka komplikuje sníh život i na řadě míst Řecka, kde kvůli němu na dnešek vláda vyhlásila den volna v šesti regionech na jihu a v centrální části země a dnes ho prodloužila i na středu. Už v pondělí kvůli přívalu sněhu a komplikacím v dopravě zavřela v těchto regionech řada obchodů, s výjimkou potravin či lékáren, provoz zastavila i očkovací centra.

Tisíce lidí uvěznily přívaly sněhu i na řecké dálnici v blízkosti Atén, někteří strávili v autech i 20 hodin, napsal dnes deník Kathimerini. I dnes ráno pokračovali hasiči a vojáci ve vyprošťování uvázlých aut na dálnici, lidem nosili vodu, jídlo a přikrývky. Na sociálních sítích se objevovaly záběry, na nichž i rodiny s dětmi jdou pěšky po dálnicí od svých vozů, jež sníh uvěznil na silnici.

Podle meteorologů má sněžení ustávat na většině míst Řecka od dnešního odpoledne, na Krétě ale čekají další silné sněžení.