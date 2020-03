Sněmovna zatím zvolila do Rady ČT Bradáče, Kysilku a Šlégra

Praha - Sněmovna zvolila dnes do Rady České televize někdejšího šéfa televizního zpravodajství Romana Bradáče, ekonoma Pavla Kysilku a bývalého hokejistu a poslance Jiřího Šlégra. Zbývající tři místa v 15členné televizní radě zatím neobsadila, druhé kolo tajné volby se uskuteční zřejmě na příští dubnové sněmovní schůzi, nynější předčasně skončila. Výsledky oznámil předseda sněmovní volební komise Martin Kolovratník (ANO).

Do druhého kola postoupilo šest kandidátů. Šanci zasednout v televizní radě mají psycholog Ivan Douda, filmový kritik a teoretik Zdeněk Holý, předseda správní rady Nadačního fondu obětem holokaustu Michal Klíma, ekonomka Hana Lipovská, Pavel Matocha, jenž získal nominace tří organizací, mimo jiné právnického spolku Všehrd a Šachového svazu, a moderátor Lubomír Veselý známý pod jménem Luboš Xaver Veselý.

O místo v televizní radě se původně ucházelo 86 lidí. Sněmovna vybírá z 18 finalistů, kteří vzešli z volby volebního výboru.

Mandát šesti nynějších členů končí 26. března, a to předsedy rady Jana Bednáře a řadových členů Luboše Beniaka, Vratislava Dostála, Michaela Hausera, Ivany Levé a Vlastimila Venclíka. Bednář, Beniak, Dostál, Hauser a Venclík se ucházeli o pozici v televizní radě i nyní, výbor je do finálního klání ale neposlal.

Rada České televize je orgán, jejímž prostřednictvím veřejnost uplatňuje své právo kontroly tohoto veřejnoprávního média. Do působnosti rady náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu.

Část opozice vyzvala Berkovce (ANO) k rezignaci na šéfa výboru

Opoziční kluby ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN dnes vyzvaly předsedu sněmovního volebního výboru Stanislava Berkovce (ANO) k rezignaci na tuto funkci. Pokud Berkovec nerezignuje, je šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura připraven vyvolat jednání o jeho odvolání. Důvodem je uniklý Berkovcův e-mail, v němž hodnotí kandidáty do Rady České televize. Berkovec ve Sněmovně řekl, že dá svou pozici v čele výboru k dispozici.

Sněmovna následně proti vůli Pirátů odhlasovala, že dnešní sněmovní volba nových televizních radních bude tajná, nikoli veřejná.

Volební výbor má ve své působnosti sdělovací prostředky a podílí se na výběru nových členů rad veřejnoprávních médií. Berkovcovi kritici varovali v souvislosti s jeho e-mailem před možnou politizací televizní rady a před návratem do dob komunistického totalitního režimu. "Moje osobní stanovisko je, že to byla chyba, že Standa prostě udělal chybu, a za chyby se platí," prohlásil šéf frakce ANO Jaroslav Faltýnek.

Berkovec uvedl, že na žádost některých kolegů jim sdělil svůj soukromý názor na kandidáty. Řekl, že se omlouvá za to, že soukromý názor sdělil komukoli dalšímu a za to, že žádná komunikace politika není komunikací soukromou. "Při nejbližší možné příležitosti nabídnu svoji funkci předsedy volebního výboru k dispozici," uvedl. ČTK posléze řekl, že ještě neví, kdy se tak stane, protože s obdobnou situací nemá zkušenosti.

Berkovec ve svém e-mailu u kandidátů například analyzuje, zda případné zvolení vzbudí protesty médií a zda by mohli v radě zastupovat zájmy generálního ředitele ČT Petra Dvořáka. Berkovce se zastal jeho stranický kolega Pavel Plzák. "Ten e-mail nebyl určen vám, ale byl určen mně," vzkázal Stanjurovi. O kandidátech prý chtěl vědět něco víc a zajímala ho i jejich stranickost.

Berkovec řekl ČTK, že se v novinách ohledně e-mailu dočetl věci, které nenapsal. "Určitě ne ty osobní, kdo s kým, kde, a tak dále, to co tady bylo citováno. A vůbec nemám pocit, že by to vypadalo jako nějaké kádrovací posudky," dodal.

"Co se týká rad, máme hledat profesionály. Vztah k jakékoli politické straně je zcela za hranou," prohlásil předseda poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek. Podle předsedy STAN Víta Rakušana se ANO snaží zvolit radu tím způsobem, aby bylo "odstřeleno" současné vedení České televize. "Já se opravdu nechci vracet do dob minulých," podotkla v souvislosti s Berkovcovými posudky kandidátů a s odkazem na totalitní praktiky předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) připomněl vládní programové prohlášení, v němž se píše o podpoře nezávislosti veřejnoprávních médií. "Tohle nesmí nikdo z nás zpochybnit," zdůraznil. Předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček novinářům řekl, že Berkovec udělal "půlkrok", uvítal by, kdyby funkci složil. ČSSD je podle Hamáčka připravena podpořit ve výboru Berkovcovo odvolání.

Rozruch vzbudil bývalý člen ODS Václav Klaus (Trikolóra), podle kterého i občanští demokraté, když byl jejich členem, doporučovali, koho volit, že "to je náš člověk". Stanjura ale takové postupy popřel.

Berkovcovo jednání označil již v úterý za šokující šéf ČT Dvořák. "Naprosto popírá roli Rady ČT jako garanta nezávislosti a objektivity média veřejné služby," uvedl o Berkovcovi.