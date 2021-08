Část opozice považuje kroky vlády na pomoc Afgháncům za pomalé a chaotické

Praha - Vláda podle části opozice jednala při záchraně afghánských spolupracovníků pozdě a chaoticky, její postup považuje za selhání a za amatérský. Zástupci opozičních stran to dnes sdělili na dotaz ČTK. Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa se evakuace daří, zkritizoval ale české působení v Afghánistánu. Šéf SPD Tomio Okamura se domnívá, že evakuace afghánských spolupracovníků zpomaluje záchrannou akci. Bývalý prezident Václav Klaus v prohlášení situaci v Afghánistánu označil za zdrcující porážku západního expanzionismu.

Podle předsedkyně sněmovního výboru pro obranu Jany Černochové (ODS) mohla vláda rozhodně postupovat rychleji a měla být připravená. "Tlumočníci tu už mohli dávno být. Celá tato záchranná akce, kterou sledujeme v posledních dnech, je projevem amatérismu vlády a neschopnosti neviditelného ministra obrany (Lubomíra Metnara), který zase zaspal," uvedla. Poznamenala, že už více než před rokem iniciovala jednání ohledně osudu afghánských spolupracovníků českých vojáků. "Plán byl připravený. Nerozumím tedy tomu, co od té doby ministr obrany Metnar dělal, že se věcí zabývala vláda až nyní? Je to ostudné a navenek to působí, že jsme naše spolupracovníky obětovali," dodala.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš vyzval vládu, aby k záchraně životů afghánských tlumočníků nasadila všechny dostupné prostředky. V podobných situacích je podle něj třeba jednat rychle, rozhodně a společně, evakuaci proto Piráti podporují. "Považuji ale za selhání, že jsme s touto záchranou otáleli. Čechům v Afghánistánu pomáhaly desítky lidí a to, že jim bude hrozit velké nebezpečí, víme už dlouho," poznamenal. Podle informací z médií to podle něj vypadá, že vláda zapomněla na lidi, kterým už vypršel kontrakt s českou armádou. Bartoš považuje za nemorální těmto lidem nepomoct a nechat je napospas Tálibánu.

Vláda reagovala pozdě i podle šéfa STAN Víta Rakušana. "Sice koncem července schválila pomoc místním spolupracovníkům našich ozbrojených složek, ale dodnes nevíme, koho z nich vláda převeze do bezpečí a koho ne," uvedl. Pomoc lidem, kterým jde nyní o život, není podle něj pro vládu prioritou. "Teprve v posledních dnech byla vláda dotlačena k tomu, aby alespoň část našich spolupracovníků fyzicky přepravila do bezpečí, ale velký otazník visí nad osudem těch ostatních, které se zatím přepravit nepodařilo a v současné chvíli není vůbec jisté, že se ještě nějaká další evakuace podaří," podotkl.

"Vláda Andreje Babiše opět jedná tak, jak to umí snad jen ona - na poslední chvíli, chaoticky, nepřipraveně," napsala předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Označila to za naprosto hanebné a nepochopitelné selhání. "Většina opozice jasně vyjadřuje podporu pomoci afghánským spolupracovníkům našich vojáků. Nebyl důvod otálet a teď se zdá, že se většině pomoci nepodaří. Přitom těm lidem jde o holý život," poznamenala. Vláda podle ní nekonala z obav o voličskou přízeň před volbami.

Filip se domnívá, že vzhledem k tomu, že z Afghánistánu přiletělo první české letadlo, tak se evakuace daří. Kritizuje ale působení v Afghánistánu. "Po 20 zbytečně ztracených letech, lidských životech a ztracených miliardách se dostavil debakl, okupační režim se neudržel ani v řádu měsíců a situace je horší než před 20 lety," uvedl. Považuje za chybu, že se Česká republika do tohoto "válečného dobrodružství" nechala zatáhnout. "A že i naše armáda tam nepůsobila jinak a že jsme též považováni za okupační vojska, která musí ze země utíkat," uvedl.

Podle Okamury požadavky na evakuaci Afghánců komplikují rychlost samotné záchranné akce. "Prioritou by měla být evakuace a bezpečnost českých občanů. Afghánští spolupracovníci byli královsky placeni, a jestli jsou vlastenci, kteří chtějí svobodu a demokracii pro svoji vlast, tak mají bojovat proti Tálibánu a nikoli utíkat," sdělil ČTK.

K vývoji v Afghánistánu se dnes vyjádřil i Klaus a jeho institut. V textu poskytnutém ČTK vývoj událostí označili za triumfální vítězství Tálibánu i zdrcující porážku západního expanzionismu. Kritizují snahu západních zemí "exportovat západní univerzalistické představy o uspořádání společnosti do zemí, které k něčemu podobnému nejsou kulturně, společensky i nábožensky vhodné". Vítězství Tálibánu nepovažuje Klaus za překvapení, schylovalo se k němu podle něj léta. Afghánskou vládu označil za loutkovou, její opora v zemi podle něj byla nulová. "Vysoká morálka bojovníků Tálibánu naopak potvrdila autentickou sílu odporu proti okupantům a pevné zakořenění Tálibánu v zemi a jejích tradicích. To není překvapivé. Afghánistán se vrací k režimu, který odpovídá charakteru místní společnosti více než experimenty s exportem liberální demokracie," dodal bývalý prezident.

Klaus zároveň označil za spornou snahu založit strukturu nově budované české armády na "logice námezdního expedičního sboru bojujícího ve vzdálených konfliktech". "Porážka Západu, jíž dnes v Afghánistánu přihlížíme, je také porážkou české zahraniční politiky a měli bychom být schopni si to aspoň jednou přiznat," doplnil.