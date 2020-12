Část opozice odmítá návrh důchodové reformy, zastání má u lidovců

Praha - Část opozice odmítá návrh důchodové reformy. Označuje ho za bezzubý či jako marketingový tah. Politici poukazují na to, že předložená reforma nemá domluvenu koaliční podporu. Kladně se k ní staví lidovci. ČTK to sdělili zástupci sněmovních politických stran. Návrh důchodové reformy dnes představila ministryně sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Podle vicepremiérky Aleny Schillerové (ANO) ale vláda v tomto volebním období návrh reformy nepředloží.

Lidovci podle svého předsedy Mariana Jurečky návrh podporují. "Myslíme si, že už je potřeba, aby se toto dostalo i do fáze legislativního procesu," řekl ČTK. Reforma podle něj obsahuje většinu lidoveckých priorit. Nelíbí se mu ale například, že zásluhovost za výchovu dětí je omezena jen na tři děti. Chtěl by, aby bylo zohledněno, když lidé vychovají více dětí. Tyto změny bude chtít navrhnout v legislativním procesu. "Ale obecně, jak je to postaveno, si myslím, že je to pozitivní posun," dodal.

Skepticky na webu ODS na návrh reagoval poslanec občanských demokratů a člen důchodové komise Jan Bauer. Maláčová podle něj ve svých návrzích sice respektuje některé závěry důchodové komise, neřeší ale příjmovou stránku důchodového účtu a nemotivuje občany k dlouhodobému spoření. Návrh považuje za nouzový marketing, nikoli za vážný pokus o reformu penzí.

Podle pirátské poslankyně Olgy Richterové může být hlavním přínosem minimální důchod, pomůže podle ní také větší výhodnost postupného odchodu do penze u těch, kdo chtějí. "Tu jsme i aktivně prosazovali. Ovšem nejde o reformu, ale o úpravu. Udržitelnost po roce 2030 tento návrh neřeší, přitom důstojný důchod si zaslouží i dnešní pracující," poznamenala.

Předsedkyně TOP 09 a členka důchodové komise Markéta Pekarová Adamová reformu označila za "absolutně bezzubý návrh", protože neřeší, kde na financování důchodů vzít peníze. To považuje za největší problém systému. Maláčová podle ní absolutně selhala, protože "s velkou pompou" představuje něco, co nemá podporu ani v koalici. Poukázala i na předložení návrhu v závěru volebního období.

Podle šéfa STAN Víta Rakušana nemá smysl se o návrhu bavit, protože nemá koaliční podporu, nebyl probrán s opozicí a teprve zamíří k připomínkování na ministerstva. "Každý soudně uvažující člověk naprosto jasně rozumí, že je to zoufalý marketingový tah zoufalé ministryně Maláčové a jen ukazuje míru paniky v řadách ČSSD," uvedl. Návrh podle něj měla ministryně předložit v první polovině volebního období.

Předseda SPD Tomio Okamura kritizuje minimální hranici důchodu na částce 10.000 korun, považuje ji za "strašně nízkou". Poukázal na návrh SPD, podle kterého by minimální důchod měl být na úrovni hranice chudoby, tedy asi 13.000 korun.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ČTK řekl, že podrobnosti důchodové reformy zatím nezná a nemůže ji proto komentovat. Podobně se vyjádřil i předseda komunistů Vojtěch Filip, který návrh studuje. Komunistický poslanec Jiří Dolejš, který stranu zastupuje v důchodové komisi, s návrhem "konceptuálně souhlasí". "Problém je ale účinnost jednotlivých kroků, přechodné režimy a financování v rámci postpandemické konsolidace veřejných financí. Musí to řešit hlavně koalice, která se v této věci štěpí," napsal ČTK.