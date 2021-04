Část opozice neprosadila debatu o cestě Hamáčka do Moskvy

Praha - Opoziční ODS, KDU-ČSL a TOP 09 dnes neprosadily sněmovní debatu o pondělní cestě vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) do Moskvy. Hamáček má v Rusku jednat o vakcíně Sputnik V. Zástupci opozičních stran sdružených v koalici Spolu, ale také Piráti návštěvu zpochybňovali i v souvislosti s napětím na ukrajinsko-ruských hranicích a s plánovanou výstavbou nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany.

Předseda lidoveckých poslanců Jan Bartošek poukazoval na to, že dialog mezi Českem a Ruskem zůstal na mrtvém bodě a diplomatické vztahy nefungují. Hamáček by neměl do Moskvy letět, míní. Sněmovna měla podle Bartoška dostat například zdůvodnění cesty, informaci o složení delegace i o nákladech. Dolní komora podle jeho návrhu měla také Hamáčka vyzvat, aby v Rusku vznesl téma Ukrajiny, ruské anexe Krymu a uvězněného opozičního politika Alexeje Navalného, naopak by vicepremiér neměl jednat o Sputniku V ani o Dukovanech.

Místopředsedkyně frakce ODS Jana Černochová označila Sputnik V za geopolitický nástroj Ruska. Tázala se, proč se vláda nesnaží získat více vakcín, které už certifikovala evropská léková agentura. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová označila Hamáčkovu cestu za vážné bezpečnostní ohrožení českých zájmů.

Opoziční politici zpochybňovali také to, že v delegaci má být bývalý předseda slovenského parlamentu Andrej Danko. Podle Piráta Jana Lipavského jde o agenta ruského vlivu. "Cesta by měla být odmítnuta," řekl.

Předseda komunistických poslanců Pavel Kováčik nadnesl, že Sněmovna by si mohla vyslechnout informaci o Hamáčkově cestě do Moskvy až potom, co se vrátí.

Bartošek po neúspěšném hlasování obvinil sněmovní většinu z řad ČSSD, ANO, KSČM a SPD mimo jiné z toho, že nechává ČR v pozici lokaje, kterého si Rusko nebude vážit. "Styďte se,“ vzkázal jim. Předseda komunistů Vojtěch Filip naopak obvinil pravici, že obstruuje schvalování zákonů ve třetím čtení. Vyzval ji, aby přestala s válečnou propagandou.

Hamáček ve středu oznámil, že do Moskvy odletí v pondělí a bude tam jednat o případných dodávkách Sputniku V po jejím schválení evropskou lékovou agenturou. Cestu následně zpochybnil premiér Andrej Babiš (ANO). "Vakcíny nejsou agenda pana Hamáčka a ta cesta není ideální," uvedl ve čtvrtek premiér. Podle něho může Česko téměř okamžitě získat 300.000 dávek ruské vakcíny, čeká ale na její unijní schválení.