Část opozice Kulhánkův krok chválí, vyhovuje podle ní i návrhům poslanců

Praha - Dnešní ultimátum nového ministra zahraničí Jakuba Kulhánka (ČSSD) směrem k Rusku naplňuje podle části opozičních stran požadavky Sněmovny. Představitelé stran to uvedli na dotaz ČTK. Zástupci Pirátů a SPD ultimátum jako postup v zahraniční politice odmítli. Rusko má čas do čtvrtečních 12:00, aby umožnilo návrat všech 20 vyhoštěných českých diplomatů na velvyslanectví v Moskvě. Pokud tak neučiní, ČR sníží počet pracovníků ruské ambasády v Praze tak, aby odpovídal stavu na českém velvyslanectví v Moskvě.

Český postup oznámil Kulhánek večer po jednání s ruským velvyslancem v ČR Alexandrem Zmejevským. "Považuji to za správný krok, naplňující včerejší (úterní) usnesení Sněmovny z pera koalice Spolu. Doufám, že vláda zůstane v postoji pevná a rozhodná a své stanovisko nezmění," napsala ČTK předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

"Paritní zastoupení" požaduje koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) od okamžiku, kdy vyšly najevo informace ohledně zapojení ruských agentů do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014, doplnila Adamová. "Budeme jedině rádi, když k němu vláda konečně najde odvahu," uvedla.

Sněmovna mimo jiné na návrh Spolu vyzvala vládu k zásadnímu omezení početního zastoupení na ruském velvyslanectví v Praze. Také místopředseda ODS Kupka míní, že Kulhánkův krok naplňuje požadavky poslanců. "Podstatné je, že to míří k tomu, aby se vyrovnaly počty lidí v případě, že ruská strana tomu požadavku nevyhoví," řekl České televizi (ČT). Nevěří tomu, že Rusové český požadavek splní vzhledem k tomu, že dosud ukazují ve vztahu k ČR jen sílu.

Předseda ODS Petr Fiala na twitteru uvedl, že v jednání s Ruskem je potřeba postupovat jako suverénní stát. "Snížení počtu ruských diplomatů je správný krok," napsal.

Předseda lidovců Marian Jurečka vybídl k "nastavení proporcionality" v počtech diplomatů a "vyčištění" ambasády od lidí, kteří diplomaty nejsou. Podle vládních představitelů bylo 18 lidí vyhoštěných z ČR zapojených do činnosti ruských tajných služeb. "Postup, který představil nový ministr zahraničních věcí, mi přijde v této situaci správný," uvedl Jurečka na twitteru.

Do zahraniční politiky a této situace ultimátum rozhodně nepatří, ČR měla rovnou snížit počet ruských diplomatů v Praze tak, aby se srovnal s počtem českých diplomatů v Moskvě, řekl ČT místopředseda sněmovního zahraničního výboru Jan Lipavský (Piráti). "Nemůžeme dělat zahraniční politiku, že v Moskvě budou rozhodovat o tom, kolik máme diplomatů, a naši diplomaté budou cestovat tam a zpátky. To není sebevědomá zahraniční politika,“ řekl. Primárním úkolem české diplomacie by podle Lipavského nyní mělo být získat podporu v zahraničí.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš vyjádřil obavu z toho, že odkládání razantní reakce ČR povede k tomu, že se paritního zastoupeni na ambasádách nepodaří dosáhnout. "Velmi rád se budu mýlit. Ostatně okamžitá odmítavá reakce ruské strany ukazuje, že onen mezikrok byl spíše nadbytečný," sdělil ČTK.

Podle předsedy SPD Tomia Okamury ultimátum znamená, že ČR nemá zájem jednat. "Ultimáta ničemu nepomůžou a nedosáhneme svých cílů - jednání formou ultimát neskončí pro nikoho dobře," sdělil ČTK. Pokud nebude v Praze ani v Moskvě funkční ambasáda, zkomplikuje to podle Okamury jednání s Ruskem o ropě a plynu. Reakce české diplomacie ho překvapila, vláda podle Okamury nemá představu, jak by nynější situace měla pro ČR skončit, řekl ČT.

Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa je nutné počkat, jak bude Rusko reagovat. "Problém není na straně návrhu, ale na straně našeho rozhodnutí. O reciprocitě naše vláda věděla," sdělil Filip ČTK. Rusko na český krok reagovalo vyhoštěním dvacítky osob z české ambasády včetně zástupce velvyslance.